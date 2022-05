Nada más que un año queda para la inauguración del Nuevo Hospital Regional de Rafaela. Al menos, es lo que anunció en nuestra ciudad días pasados el gobernador Omar Perotti al encabezar el acto de licitación para las obras en el nuevo edificio.

En relación a esto, Matías Martínez Sella, de Ciudad Progresista, destacó la “buena noticia” por la “continuidad de una de las obras emblemáticas que se comenzó durante la gestión del Frente Progresista”. Renglón seguido aclaró “Pero como decía Miguel Lifschitz, no se trata de edificios, de hospitales. Se trata de pensar integralmente cómo se construye un nuevo paradigma de sistema de salud”.

A su vez, la Dra. Marcela Kloster agregó “en ese sentido es importante que el ciudadano pueda conocer concretamente qué y cómo se quiere construir el sistema local de salud”. Esto es, queda un año para terminar la infraestructura edilicia con sus instalaciones, pero es muy importante también planificar el completo equipamiento del edificio, sus quirófanos, terapias intensivas de adultos y niños, nuevos equipos de diagnósticos por imágenes, radiología, ecógrafos y según lo difundido un nuevo resonador, monitores, etc. Esta etapa también requiere una planificación y una inversión en salud muy importante, que de concretarse pondría mayor justicia social al equipararse con la tecnología privada, a la cual el 30% de nuestra población no accede por no tener cobertura social o si la tiene no logra obtener sus servicios.

Recursos Humanos

Pero por otra parte, para que el sistema funcione se requiere de algo esencial de lo cual poco se habla: los trabajadores de la salud. No existen en la actualidad espacios de debate para acordar qué perfil y complejidad tendrá este hospital. Si se decide aumentar la complejidad actual, no se trata sólo de ladrillos: se trata de profesionales, ¿Qué cantidad de enfermeros, auxiliares, técnicos, personal de limpieza, kinesiólogos, médicos con sus distintas especialidades para adultos y niños, etc. se necesitan?; ¿y cuál será la modalidad de vinculación? ¿Tendrá este hospital todos los nuevos cargos que necesita? ¿Serán por concurso?, ¿o seguiremos tapando baches con contratitos? ¿Esa es la importancia que le da el gobernador a la salud pública y a sus trabajadores? Muchas preguntas surgen detrás de las cortinas de anuncios, fotos y puestas en escena. Creo que los trabajadores y toda la sociedad, sea usuaria o no, debe involucrarse y exigir el cuidado de la salud; es un derecho. Es saber cómo se invierten nuestros recursos” reflexionó la doctora Kloster

Y agregó: “También mucho se habla de una puesta en funcionamiento parcial, para internación pediátrica. Suena raro esto, veníamos con las experiencias previas de otras inauguraciones de grandes hospitales, en donde cada detalle estaba planificado en los tiempos que correspondía, terminación del edificio, licitación de todo el equipamiento, puesta en marcha, y con prueba de cada sistema, dispositivos y equipamientos antes de las migraciones y luego la planificación de la misma.”

“La salud pediátrica, es cierto que viene desatendida en lo local desde hace tiempo, cuesta sostener los servicios tanto públicos como privados, y muchos de nuestros niños deben ser trasladados a veces por problemas no tan complejos, que podrían ser resueltos en nuestra ciudad, Esa necesidad debe ser atendida, mejorada y de ser posible resuelta, pero no de cualquier modo, porque puede costarnos errores y con ello alguna vida.”

Compromiso

Martínez Sella resaltó su “preocupación” de que por motivos “netamente electorales se apure todo, sin tener en claro qué especialidades va a incluir este nuevo Hospital. Como rafaelinos nos merecemos saber, y vamos a estar atentos a que realmente se incluyan todas las especialidades y equipamientos que corresponden a un hospital de alta complejidad, como fue proyectado en su inicio”. La consulta surge además por “lo que nos dicen los mismos trabajadores y profesionales con quienes pudimos dialogar: desde hace dos años que no hay cargos nuevos. Hay una total precarización con la figura de prestación de servicios como monotributistas.”

“En definitiva” cerró la Dra. Kloster, “he escuchado que se quiere debatir sobre qué hacer con el ‘viejo’ Hospital Jaime Ferré. Me parece interesante, pero primero es importante saber qué se hará con el nuevo.”