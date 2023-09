Norma Bessone: “Las recientes medidas anunciadas para los próximos 90 días no solucionan nuestros problemas”

En el último día de la 116° ExpoRural de Rafaela y la Región se realizó el acto inaugural con los grandes campeones en la tradicional pista de Rafaela. Durante los discursos, se pudo escuchar a la presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, rechazar los anuncios destinados a la lechería realizados por el Ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa. También hubo fuertes cruces entre el secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, Ignacio Mántaras y el ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna. El primero le reclamó a la gestión de Omar Perotti (ausente) no haber defendido a los productores santafesinos, mientras que el rafaelino le respondió “aceptamos las críticas y hacemos autocríticas. No todo está mal”.

También estuvieron en las tribunas el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; el senador departamental, Alcides Calvo; el intendente saliente, Luis Castellano; el electo, Leonardo Viotti, otras autoridades de instituciones y entidades agropecuarias.

Bessone, en lo que es su último acto como presidenta -está en su último año de mandato- dijo: “Estamos en un año electoral en el cual la ciudadanía expresa agobio y necesidad de CAMBIO. Un momento que nos encuentra sumidos en incertidumbres y desavenencias. … Y aún a pesar del contexto, estamos aquí, aunando esfuerzos, con humildad y con la misma paciencia que necesitamos para cada uno de los tiempos biológicos que requieren los diferentes tipos de producción, atentos a los ritmos y condiciones que define cada día la naturaleza misma… y también con la convicción de que este momento histórico marca un punto de inflexión crucial para redefinir cambios estructurales en la sociedad”.

Agregó: “Hay oportunidades, y no las podemos desaprovechar. Sabemos cómo se está transformando la agricultura de precisión, su influencia en el incremento de productividad, en la mejora de la rentabilidad y en el impulso del desarrollo sostenible de los territorios poniendo especial énfasis en el cuidado de los recursos naturales. Las tecnologías y herramientas necesarias para conseguir esta transformación están disponibles pero no siempre podemos llegar a ellas… Tenemos ayudas del estado, pero son insuficientes. La política se desentiende de los tiempos biológicos, con anuncios que muchas veces quedan solamente en palabras… No olvidemos que gran parte de nuestros ciclos se extienden más allá de los ciclos electivos… No estamos sacando el máximo provecho de las oportunidades que nos presentan los mercados agrícolas internacionales. A la vez, asistimos a la destrucción de los mercados locales por las constantes intervenciones del Estado cada treinta días… destrucción del mercado de la soja, del maíz… no se piensa con proyección a futuro, sino para intereses ocasionales, estrictamente recaudatorios o electoralistas. El productor, de esta manera, se descapitaliza a futuro y pierde la posibilidad de reinvertir y mejorar la competitividad…”.

Y apuntó sobre los anuncios realizados sobre la lechería por el ministro Massa, hace menos de una semana, en Pilar, a apenas 50 km de Rafaela. “La falta de responsabilidad en el manejo de las cuentas del estado y las nuevas inequidades del sistema nos dejan atónitos, mientras nuestra lechería se desploma al vacío, nuestras unidades productivas desaparecen o corren serio riesgo de que esto ocurra en el corto plazo… Las recientes medidas anunciadas para los próximos 90 días no solucionan nuestros problemas… Una antidemocrática aplicación por derechos de exportación hace que no vuelva al territorio el abusivo aporte que hace el campo, dejándonos con problemas de infraestructura, de conectividad, de energía…”.

Pero, más allá de esto, Bessone dejó en claro que hubo cosas positivas para el sector: habló de “constantes intervenciones junto al equipo del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología nos han permitido crecer como institución y participar frecuentemente de mesas de debates con temáticas relevantes para el sector…” y destacó a “Caminos de la ruralidad es una realidad importantísima que merece fortalecerse en la agenda de la futura gestión, adquiriendo fuerza de Ley… la población rural también necesita los servicios propios del ámbito urbano…”.

Finalmente, se mostró a favor de trabajar en pos del diálogo y la búsquedas de políticas públicas consensuadas.

Mántaras y Costamagna, palo y palo

El principal cruce se dio entre Mántaras y Costamagna. El primero dijo que “quizás estemos llegando a un fin de ciclo de un gobierno populista que atacó a la producción, principalmente, a la del interior del país, con resultados frustrantes: los índices de pobreza y de inflación, la mitad de los empleos son informales, el sistema educativo, la moneda está en crisis...”.

“En estos cuatro años, tuvimos un año de pandemia y tres de sequía. En el primero, el campo estuvo a la altura. En los otros tres, los gobiernos no estuvieron a la altura. Santa Fe sufrió mucho la sequía, lo sigue estando porque se siguen muriendo vacas”, sentenció.

“A las autoridades nacionales y provinciales le hemos pedido autoridades acciones extraordinarias y eso no ha sucedido. En marzo sacamos un comunicado en donde hablábamos de una cierta desidia, palabra que molestó a algunos funcionarios”, dijo mirando a Costamagna. Y agregó que insistieron con el pedido, aún sin respuestas.

También remarcó que cuando se cerraron las exportaciones de la carne (Santa Fe es la que provincia con mayor cantidad de frigoríficos destinados al exterior y tiene el segundo stock ganadero: “Sólo fuimos defendidos por nuestro gobernador con un breve tweet”. Agregó lo ocurrido con los biocombustibles: “el mundo habla de energías amigables, se decidió retroceder y no hemos escuchado respuestas contundentes de parte de nuestro gobernador en estos cuatro años”.

“Entendemos que si Santa Fe toma otra posición a nivel nacional el destino del país puede ser otro. Tenemos esa convicción desde el campo santafesino. Lamentamos que no se haya incidido, o que los liderazgos hayan sido tenues”, sentenció Mántaras. Y agregó: “hay sillas que no merecen especulaciones. No se puede estar con todos bien. El sillón del Brigadier López merece ser honrado y este es un mensaje también para los que vienen. No puede ser un lugar de especulaciones personales o partidarias, sino para defender a los santafesinos”.

Costamagna, que llegó bastante avanzado el acto, comenzó pidiendo disculpas por la demora y recordando que fue dirigente rural desde muy joven. “El pasivo de la política para con el campo está aún pendiente. Y esto es así porque la mirada es equivocada: se lo mira como un generador de divisas y para que esto sea así, tiene que pasar mucha agua bajo el puente”, dijo.

“Hemos hecho un esfuerzo grande desde la provincia”, remarcó y agregó: “nos hacemos cargo de los errores y los desaciertos. Pero también de las fortalezas, las convicciones y de la energía que le hemos puesto en el equipo a las cosas. Este gran motor productivo que es Santa Fe no paró nunca. En 2022 generó las mayores exportación de su historia. Hemos generado crecimiento de empleo durante tres años consecutivos. Se han llevado adelante programas que tienen que ver con la producción y el trabajo. También con Caminos de la Ruralidad”, enumeró.

Agregó a Billetera Santa Fe y el financiamiento “Santa Fe de pie”, que llegó a 1.000 empresarios, entre otras cosas. “Esto no es relato. Ojalá que esto se pueda continuar. Estamos terminando una gestión con dificultades y con problemas, pero mirando siempre de frente. El mayor orgullo es haber recorrido la provincia en varias oportunidades, haber conocido a sus trabajadores, empresarios, a su gente... No todo está mal”, sentenció.