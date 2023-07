Maximiliano Pullaro: “El ejemplo de Rafaela lo queremos proyectar a toda la provincia”

El ahora candidato a Gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó Rafaela en la jornada de este miércoles. Estuvo acompañado por su compañera de fórmula, Gisela Scaglia, el senador departamental de San Cristóbal y uno de los principales armadores del “Frente de Frentes”, José Corral (que venció en Castellanos en la categoría Diputados), Felipe Michlig, el excandidato a senador, Gonzalo Aira, el candidato a concejal Lisandro Mársico y el exprecandidato a intendente, Ceferino Mondino.

El dato político que no pasó desapercibido fue la ausencia de Leonardo Viotti, el representante de Losada para la intendencia y el gran ganador de las PASO, dado que se quedó con el 45% de los votos.

Para Michlig, “las cifras fueron contundente. Como frente hemos superado los 950.000 Algo histórico en la provincia de Santa Fe y nuestro candidato, casi 500.000 votos, que es más que los cuatro candidatos del PJ sumados. Y además, hay 35% de diferencia con el Peronismo. Hemos ganado una primera instancia muy importante y estamos preparando con mucha humildad para las elecciones del 10 de septiembre, en ahí se se verá plasmado nuestro proyecto político”. “Rafaela y el departamento Castellanos es el motor productivo de la provincia y vamos a trabajar muy fuerte para eso y responderle al campo, la industria y al comercio, dándoles oportunidades”.

Gisela Scaglia, por su parte, destacó los resultados de los candidatos regionales y locales. “Lo que han hecho es muy importante para la consolidación del voto del Cambio en la provincia de Santa Fe para todos los que integramos Santa Fe Puede”, dijo. “Habló el corazón productivo de Santa Fe y le dijo no a un modelo que no lo está acompañando. Tenemos una gran responsabilidad de cara a lo que viene. En cada voto hay esperanza, pero también hay dolor. Hay una Santa Fe que no tiene las escuelas que se merece, las rutas y hospitales que necesita”, completó.

Maximiliano Pullaro se sacó fotos con rafaelinos, en pleno centro Foto: @maxipullaro

Pullaro, a su turno, dijo que “en esta segunda etapa de la campaña, entendíamos que a una de las primeras ciudades que teníamos que venir era a Rafaela, para agradecerle desde lo más profundo del corazón a los vecinos de esta ciudad y del departamento que nos acompañaron con su voto. Para nosotros fue muy importante. Queremos estar acá para decirlo y ratificar. Nosotros los valoramos: ustedes son ejemplo a nivel provincial y nacional, porque representan lo mejor del sistema productivo de Santa Fe y de la Argentina. El ejemplo de Rafaela lo queremos proyectar a toda la provincia. Haber ganado aquí nos honra”.

“Este es el resultado de un equipo. Venimos desde hace más de un año acá a las instituciones intermedias, a los comerciantes, a los docentes, a los productores agropecuarios... los escuchamos y pudimos diseñar un plan de gobierno para cada uno de ellos. Vinimos con propuestas muy claras. Les dijimos a los santafesinos qué era lo que teníamos que hacer en cada área. Hoy tenemos la posibilidad de enriquecer estas propuestas con las de los otros partidos. Por eso, el viernes a las 10 de la mañana, están convocados todos los 15 partidos políticos que participaron del frente para comenzar una segunda etapa de la campaña y la semana que viene, a los equipos técnicos de los tres espacios que competimos para enriquecer a las propuestas y darle un programa de gobierno a los santafesinos”.

“Fue una campaña difícil. Tanto Mónica Fein como Carolina Losada han tenido críticas muy importantes hacia mi persona. Pero también tuvieron un gesto de grandeza muy importante, que debo valorar: muy temprano, las dos me llamaron y se pusieron a disposición. Después, en conferencia de prensa, confirmaron los criterios del Frente De Frentes, que es que en Santa Fe contribuya al cambio en el país. Ahora, a trabajar todos juntos, porque los problemas que tiene Santa Fe son muy graves”, comentó.

Derribar bunkers y narcomenudeo

Pullaro dijo que las dos primeras leyes que enviaría a la Legislatura sería una que permita derriban los bunkers en donde se vende droga y la segunda, que Santa Fe adhiera a la ley nacional de narcomenudeo. “Le damos a la Justicia provincial la posibilidad de intervenir rápidamente”, dijo.

La ausencia de Viotti

Uno de los puntos políticos más relevante fue la ausencia del gran ganador de las elecciones del domingo pasado: Leonardo Viotti, que se impuso por encima del intendente Luis Castellano por 12%, aunque representaba a Carolina Losada.

¿Por qué no estuvo presente? Esa pregunta no tuvo una respuesta cierta, dado que desde el sector de Pullaro admitieron la relevancia del radical. Incluso, el propio concejal dejó trascender que ya mantuvo conversaciones con el candidato a gobernador. Pero, Viotti brilló por su ausencia y se perdieron la oportunidad de una foto de unidad entre dos de los grandes protagonistas de estas PASO.