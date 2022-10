Mauricio Rizzotto asumió la conducción en el CCIRR, con la presencia de Omar Perotti

El viernes 28 de octubre, en el Salón de Industrias de la Sociedad Rural de Rafaela, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) realizó su Asamblea General Ordinaria. Con la presencia de más de 150 asociados, se pusieron a consideración la Memoria y el Balance General del Ejercicio 2021-2022 y se renovaron parcialmente las autoridades de la Comisión Directiva.

Durante el acto, Iván Acosta, director general de la entidad, ofreció un completo repaso de los principales acontecimientos del período, y presentó los detalles del trabajo realizado en vinculación con el Estado, las instituciones de orden superior y las entidades de la ciudad y la región, para lograr avances en materia de infraestructura; desarrollo turístico; aspectos laborales y tributarios; energía, ambiente y desarrollo sostenible; ciencia, tecnología e innovación; educación; seguridad; e información para la toma de decisiones.

Más adelante, se aprobó la nueva conformación de la Comisión Directiva, tras la salida de Diego Castro (Remonda, Castro y Cía.) como presidente; y Pablo Laorden (Acerma), Germán Ciceri (Think Consulting) y Fernando Vaquero (Food Solutions) como vocales; quienes fueron reemplazados por Mauricio Rizzotto (Rizzotto y Pieragostini), César Forneris (IMAI), Gabriel Corrado (Grupo Cortassa) y Mariano López (Cormorán), respectivamente. Además, se incorporó Hernán Heinzmann, para ocupar la vicepresidencia que dejó vacante López por su cambio de rol, e hizo lo propio Andrés Ferrero para asumir como secretario, en reemplazo de Rizzotto. Esto, al tiempo que José Frana (Hogar Integral) y Leandro Basso (Basso) renovaron sus vocalías.

Así, el órgano directivo para 2022-2023 quedó compuesto por Mauricio Rizzotto (Rizzotto y Pieragostini) como presidente, Hernán Heinzmann (Transporte Carolina) como vicepresidente primero; Adolfo Hartmann (Sueño Dorado) como vicepresidente segundo; Andrés Ferrero (DEISA) como secretario; Celina Sasia (Estudio LS) como tesorera; y César Forneris (IMAI), Gabriel Corrado (Grupo Cortassa), José Frana (Hogar Integral), Mariano López (Cormorán), Leandro Basso (Basso) y Andrés Williner (Suc. de Alfredo Williner) como vocales. A su vez, Germán Ciceri (Think Consulting) y Fernando Vaquero (Food Solutions) fueron confirmados como referentes de la Comisión de Comercios & Servicios y la Comisión de Industrias, respectivamente.

Diego Castro, presidente saliente, en la Asamblea General Ordinaria del CCIRR Foto: Prensa CCIRR

En su discurso de despedida, Diego Castro realizó un amplio agradecimiento a todos los dirigentes que lo acompañaron durante su gestión, como así también al personal operativo de la entidad. Al mismo tiempo, puso en valor los principales logros alcanzados en los años en los que estuvo al frente de la entidad, entre los cuales destacó el rol que asumió la institución durante la pandemia del COVID-19, la remodelación edilicia que está en marcha, la generación de espacios para potenciar el rol de jóvenes y emprendedores, la concreción de diversas obras de infraestructura que hacía muchos años se venían gestionando, la promoción de Rafaela como destino turístico, el fortalecimiento del ecosistema científico-tecnológico local, la consolidación del liderazgo del CCIRR en el Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC) y la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR), el posicionamiento institucional en la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras Actividades de la Provincia de Santa Fe (FECECO), entre otros aspectos. Finalmente, reflexionó sobre la importancia de seguir apostando por un diálogo que involucre a todos los actores de la producción y a todos los niveles del Estado, y permita generar consensos en torno a cuestiones básicas, para convertirlas en verdaderas políticas públicas, que vayan más allá de la gestión de turno.

Finalizada la Asamblea, se dio comienzo a la Cena 90 Aniversario, un evento que contó con la presencia de autoridades provinciales, regionales y locales, entre ellas el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti; el diputado nacional Roberto Mirabella; el secretario de Comercio Exterior de Santa Fe, Germán Bürcher; el senador provincial Alcides Calvo; el diputado provincial Juan Argañaraz; el presidente de FECECO, Eduardo Taborda, junto al secretario, Leandro Aglieri; el intendente de la ciudad de Rafaela, Luis Castellano, junto al secretario de Producción Empleo e Innovación, Diego Peiretti; y el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, junto a los ediles Lisandro Mársico y Leonardo Viotti.

El gobernador Omar Perotti en la Asamblea General Ordinaria del CCIRR Foto: Prensa CCIRR

En sus palabras de bienvenida, el flamante presidente, Mauricio Rizzotto, agradeció el respaldo recibido por los socios para que asumiera la titularidad de la entidad. Seguidamente, convocó a todo el sector empresarial para que aporte su visión, y así poder generar los consensos necesarios que permitan avanzar hacia “una sociedad más desarrollada, a partir de un sector productivo fuerte e innovador, que siga agregando valor, generando empleo y creando riqueza de forma sostenible e inclusiva”.

En esta línea, propuso seguir trabajando en pos de concretar todos aquellos temas que resultan clave para potenciar el desarrollo empresarial, tales como “la puesta en valor de todas las áreas comerciales, tanto las que se desarrollan en los boulevares fundacionales como en otras zonas claves; el desarrollo integral del sector noroeste, para potenciar nuevas inversiones productivas, industriales, comerciales y logísticas; la reconfiguración del desvío del tránsito pesado; la concreción de diversas obras de infraestructura energética de alcance regional, para el suministro de energía eléctrica y de gas natural por redes; el diseño de una estrategia público-privada e interinstitucional que potencie a Rafaela como destino turístico en el marco de un proyecto regional; la concertación de un plan que permita avanzar hacia una mayor y mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, con el fin de mitigar el impacto de la creciente informalidad que afecta a todo el sector comercial de la ciudad; el fortalecimiento integral del amplio entramado educativo y científico-tecnológico regional; la consolidación de una agenda de trabajo para consensuar un nuevo sistema tributario más justo y equitativo que promueva la inversión; el desarrollo de una política integral de seguridad pública, a partir de la interacción de todos los niveles del Estado y sus diferentes fuerzas de seguridad y organismos de Justicia; entre muchos otros temas de carácter estratégico que hace años promocionamos desde la gremial empresaria”.

El intendente Luis Castellano en la Asamblea General Ordinaria del CCIRR Foto: Prensa CCIRR

Más adelante, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, se dirigió a los presentes y agradeció a Diego Castro, presidente saliente, por el trabajo compartido, al tiempo que renovó el compromiso del Municipio con la nueva gestión. “Lo que nos identifica como ciudad, cuando uno recorre la historia, es pensar en el futuro. Es una hermosa paradoja, pero muy real”, afirmó, en relación a la trayectoria del CCIRR en particular y de la ciudad en general. “Así somos. Así es Rafaela. Así es el sector privado, y así tratamos de acompañar desde el sector público”, añadió. En esta línea, destacó la vinculación público-privada que caracteriza a la ciudad y que, en el tiempo, ha permitido “construir un destino común”.

Lo siguió el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien también resaltó el trabajo compartido y agradeció los aprendizajes logrados en el transcurso de los años. “La actividad rica de los dirigentes en sus cámaras, el nivel de exigencia en sus empresas trasladado a la institución, generó una entidad protagonista, que influye en la agenda provincial y nacional”, precisó. “Es cierto, y creo que es una característica propia de la región, que no siempre hacemos un alto para reconocer lo bueno y lo mucho que se ha alcanzado”, sumó más adelante, al tiempo que recalcó la voluntad de los sectores público y privado de lograr consensos en pos de objetivos compartidos.

El gerente Iván Acosta en la Asamblea General Ordinaria del CCIRR Foto: Prensa CCIRR

A continuación, se entregó un reconocimiento a los ex presidentes Ricardo Galiano, Juan Carlos López Curto, Diego Turco y Diego Castro; y se mencionó especialmente a Eduardo Ripamonti, Faustino Lencioni, Isidro Ferrés, Ítalo Berta, Juan Skogman, Francisco Roulet, Ernesto Bruera, Amílcar Carena, Juan López Caula, Clemente Gaggiotti, Osvaldo Acastello, Juan Basso, Edmundo Marzioni, Armando Williner, Moisés Limansky y Roberto Lencioni, ex presidentes ya fallecidos; y a Juan Carlos Frautschi, Marta Williner, Oscar Parra, Germán Gaggiotti, Pablo Laorden y Andrés Ferrero, que no pudieron formar parte del evento.

En este marco, y de modo muy especial, se realizó un reconocimiento a Amílcar Carena, quien, durante su presidencia (1957-1961) lideró las gestiones que hicieron posible que el CCIRR concretara el anhelo de tener una sede propia, su actual casa de Necochea 84.

Luego, se entregó una distinción al ex director general Federico Sepliarsky; y se puso en valor las gestiones de sus predecesores: Franciso Bigi, Francisco Perucca, Victorino Bayo y Homero Defagot, ya fallecidos; y Natalia Aquilino y Benjamín Albrecht, que no pudieron asistir esa noche.

Del mismo modo, se homenajeó al actual equipo operativo, y se recordó a todas aquellas personas que alguna vez se desempeñaron como colaboradores de la institución.

Más adelante, el Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el intendente de Rafaela, Luis Castellano; el presidente de FECECO, Eduardo Taborda; la presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR), Graciela Acastello; y el presidente del Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE), Leandro Aglieri; entregaron presentes al CCIRR.

Para finalizar las formalidades del evento, Mauricio Rizzotto encabezó un brindis por la industria, el comercio y los servicios, junto a Hernán Heinzmann, Adolfo Hartmann, Germán Ciceri, Fernando Vaquero, Celina Sasia y Diego Castro.