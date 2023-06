Matías Martínez Sella presentó su lista de candidatos: “no hay un plan de gestión para resolver la inseguridad en Rafaela”

El precandidato a concejal, Matías Martínez Sella presentó anoche a su lista de concejales, en un bar del macrocentro de Rafaela. Estuvo acompañado por Clara García (precandidata a diputada nacional), Alejandro Ambort (senador provincial) y Leo Viotti (intendente).

“Luego del inicio de la campaña, estamos haciendo el lanzamiento de la lista de Adelante en Rafaela. Somos el equipo de la continuidad del equipo de Miguel Lifschitz y estamos orgullosos de ello. Queremos seguir con su legado”, comenzó diciendo.

“Nuestra lista está conformada por gente de trabajo, del día a día: son trabajadores del comercio, metalúrgicos, de la educación, de la salud... eso es central, porque es el rafaelino promedio el que va a sacar adelante a Rafaela, que tiene muchos problemas por resolver. Hoy la inseguridad es el problema que más nos aqueja y que no se resuelve”, sentenció.

“Lo que nosotros planteamos es que tiene que haber un plan integral de seguridad, con un diagnóstico, un plan de acción y un monitoreo de las acciones y de eso no hay nada. Porque no les interesa, porque no pueden o no lo saben. Pero no hay. Y para eso necesitamos el apoyo de Alejandro Ambort como senador y de Clara García a diputada y Mónica Fein a gobernadora”, completó.

“El plan integral de seguridad tiene que estar por ordenanza. Muchas veces nos han dicho que el Municipio no maneja la Policía ni la Justicia. Pero el gobierno provincial tiene que poner los recursos a disposición de la Intendencia. Si hay información, se puede cambiar las cosas. Sin ella, todo es subjetivo y no se puede hacer nada”, agregó.

“Hace algunos años nos quejábamos de los robos y ahora tenemos ataques sicarios. El problema no se está resolviendo. Ni siquiera está estancado: está empeorando”, sentenció.