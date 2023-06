Marcelo Lewandowski: “hay que darle importancia a la educación para sacarle las ‘divisiones inferiores’ al narcotráfico”

En la tarde de este viernes, Marcelo Lewandowski, precandidato a gobernador por el frente Juntos Avancemos, estuvo junto a su compañera de fórmula, Silvina Frana, tanto en Sunchales como en Rafaela para presentar oficialmente su postulación.

Estuvo acompañado por otros candidatos: Myriam Villafañe, que integra la lista de Diputados Provinciales que encabeza Omar Perotti, Alcides Calvo y Bárbara Chivallero, el binomio para la senaduría departamental, el intendente Luis Castellano y el concejal Juan Senn, quienes van por su reelección.

Antes de que los periodistas hicieran preguntas, hicieron una exposición Castellano, Calvo y Lewandowski. El primero pareció presentar un verdadero “pliego de condiciones” al rosarino. “Marcelo quiero decirte que Rafaela durante mucho tiempo -y no solo desde el sector político, sino también instituciones intermedias- estuvimos reclamando por cuestiones fundamentales para Rafaela y la región”, dijo. Y nombró el acueducto, el desagüe de calle Tucumán, el Hospital Regional, la escuela de policía, el fortalecimiento de la UNRaf y la Variante Rafaela. “Durante más de 8 o 10 años se nos negó tener un handy para poder coordinar las acciones entre la policía y las fuerzas de la ciudad. A todos nos faltan cosas, pero sería mucho peor si no coordinamos. Te nombro algunas cosas. Rafaela está viviendo, de cara a su futuro, un proceso de transformación histórico. Y no queremos que eso se frene. Necesitamos que esto continúe. Vamos a hacer toda la fuerza para que seas gobernador. Pero necesito el compromiso de que los procesos de transformación no se paren”, remató. Más tarde, el periodista deportivo se comprometió a cumplir con estas demandas.

Alcides Calvo, por su parte, también planteó exigencias. Pero, en un tono más diplomático. Admitió que la oposición “nos fustiga porque dicen que recibimos en esta región mucho más recursos más que lo normal. Hay proyectos estratégicos que venimos haciendo, afortunadamente, desde esta gestión. Les puedo asegurar que, con una tabla Excell, si vemos la línea histórica, de cuánto recibió cada sector en los últimos 12 años comparados con estos tres últimos años y meses, no van a tener inconvenientes en darse cuenta que lo que se están cumpliendo postergaciones. Hubo una clara y conceptual discriminación respecto de algunos sectores y territorios. Lo que le pedimos a nuestro precandidato es que se siga cumpliendo con resarcir estas postergaciones. Como lo haríamos con el resto de los precandidatos”.

Finalmente, Lewandowski “sabemos quienes somos y adónde vamos. Pero con Silvina queremos una fórmula en donde le abrimos los brazos a aquellos que piensan diferente. No hay que cerrarse. Es un momento en donde no se trata de excluir, ni de cerrar puertas. Necesitamos que las políticas de estado se continúen”.

“Las regiones son muy variadas y en cada una de ellas hay potencialidades. Y cada habitante merece vivir allí. Por eso las rutas, los acueductos, los gasoductos...”, dijo.

“Todos tenemos que tener en la vida política la misma mirada: la educación volcada en conocimiento y eso derive en producción. Hoy tenemos un desarrollo productivo en donde la Pequeña y Mediana Empresa demanda mano de obra especializada y carecemos de la misma porque no formamos a los jóvenes en función de lo que necesitan los industriales” agregó.

“Las Universidades Nacionales de Rosario, Santa Fe y Rafaela, junto con las Tecnológicas de Venado Tuerto y Reconquista forman la materia gris que necesitamos. Y hay que volcarla a la producción”, dijo y remarcó: “queremos poner en valor la educación, porque también va de la mano con la seguridad. Todos me preguntan qué vas a hacer con la seguridad: claro que hay que hacer escuelas de policía y descentralizarlas. Pero saben la importancia que tiene trabajar en la educación, para que -en particular en las clases sociales más postergadas- encontrar allí la posibilidad de una vida mejor y distinta. Porque así le resto divisiones inferiores -para traducirlo a términos futbolístico- al narco. Ellos se nutren de esas inferiores porque tienen la desgracia de nacer en lugares postergados, donde el Estado se alejó. Tenemos que igualarle la posibilidad de vida que tienen. La pobreza no es solo no llegar a fin de mes. Sino que la peor pobreza es la de la falta de oportunidades para una vida digna” completó.

Finalmente, destacó la foto en conjunto de todos los precandidatos del frente Juntos Avancemos y la diferenció de la fuerte interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. “El 17 de julio vamos a estar detrás del que gane. Nuestro verdadero adversario está el 10 de septiembre. Y del otro lado, mucha homogeneidad no hay. Cuando hay mucha dureza y rispideces, no parece ser homogéneo algo que tiene tanta disparidad de criterio”, sentenció. .