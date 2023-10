Macri en Rafaela: “hay que volver a poner a la Argentina dentro de la ley y eso lo puede hacer Patricia Bullrich”

El expresidente Mauricio Macri estuvo este martes en Rafaela, haciendo campaña por Patricia Bullrich, la candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio para las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

Realizó una recorrida por el centro de la ciudad a pie, para luego brindar una conferencia de prensa. Una actividad de similares características realizó en la ciudad de Sunchales.

También sirvió esta visita para brindarle su apoyo al intendente electo de Rafaela, Leonardo Viotti. La ciudad cambiará de signo político el próximo 10 de diciembre, después de 32 años. Viotti presentó a Macri como “un militante de la causa”. También indicó que está en contacto con el exmandatario nacional desde hace tiempo, desde antes de la elección. El sabe de la importancia de Rafaela, ha venido muchas veces. Desde el día que decidimos dar la batalla por Rafaela nos ha brindado su apoyo”.

“Vamos a gobernar esta ciudad que tiene una dinámica y una fuerza que a mí siempre me ha generado admiración. Toda esta zona de Santa Fe es un gran motor de la Argentina, siempre ha sido la principal provincia exportadora del país. Esperemos que con Gise (Scaglia) y (Maximiliano) Pullaro saquemos la pata de encima a nivel provincial al sector privado. Rafaela es una de las áreas de mayor fortaleza. Hay mucho empleo de calidad para poder hacerlo”, dijo Macri sobre Rafaela.

“Hay una única posibilidad para hacer el cambio que queremos, que es Patricia Bullrich”, sentenció y agregó: “Todos sabemos lo que estamos viviendo por el gobierno más irresponsable de la historia. Hizo todo lo que no había que hacer. Volvimos a tener una inflación de dos dígitos por mes y nadie sabe cuánto salen las cosas”.

“Ayer, en Gran Buenos Aires, los comerciantes decían que no iban a vender, porque no sabían si podían reponer. Patricia, brillantemente el domingo en el debate, le dijo a Massa ‘basta con tus plancitos que nos están destruyendo a todos, porque sufrimos cada vez más la inflación’”, agregó.

“Todos sabemos que los hacen -a los planes- con billetes que no tienen y que imprimen, con lo cual lo que hacés es fogonear la inflación. Hay actitudes muy demagógicas, muy irresponsables, que no conducen al futuro, que es lo que plantea nuestra candidata. Es un país que no está dentro de la ley. Hay que volver a ponerlo, y eso lo va a hacer Patricia Bullrich”, añadió.

“Todos los que vayan a gobernar deben saber que son servidores públicos, sin robar y sin despilfarrar. Las dos cosas son gravísimas, que son las que han hecho este gobierno”, sentenció y manifestó: “Lo bueno es que ya nos dimos cuenta todos lo que las ideas que pregonan ya no sirven. Tenemos que devolverle el desarrollo a los argentinos, sacarle la pata del Estado de encima”.

Harvard y la fábula

“Hay que terminar con el qué dijo uno y qué dijo otro. Lo que vos dijiste fue una fábula. Jamás dije eso en Harvard”, respondió a un colega, luego de haber hecho una referencia al apoyo a Milei en el exterior.

“Estoy acá militando por su candidatura”, dijo, en referencia a Bullrich. “Creo que la Argentina necesita un país dentro de la ley. Y eso por su experiencia, coraje, firmeza, honestidad y equipo, por el peso político de 10 gobernadores que vamos a tener, con los legisladores del Congreso, es la persona que va a llevar adelante el cambio adelante. Patricia lo va a hacer”.

Las mentiras y Massa

“Apenas asumió Massa pedí que comience a arreglar algunas cosas que había generado el gobierno de Alberto Fernández. En el 19, cuando asumió, Argentina casi no tenía déficit fiscal, que es lo que nos está llevando a este nivel de destrucción y pobreza. Creo que los argentinos nos hemos dado cuenta que estas ideas no funcionan, la vivir en la mentira y fuera de la ley no funciona, y que hay que terminar con el beneficio de unos pocos, bajarle los impuestos a la gente y darle oportunidades a los jóvenes para que se queden acá”, sentenció.

“Ellos han hecho un eje de campaña hablar de la deuda. Hoy sabemos que es el gobierno que más ha endeudado a la Argentina en su historia, por $140.000 millones de dólares. Por supuesto, lo que hacen ellos, es decir que no le contemos los pesos. No me cuentes lo del Banco Central, porque es del BCRA”, indicó y agregó: “La segunda mentira que está cayendo es que es todo culpa de la deuda del Fondo. No le pagaron un dólar al FMI. Es más: le pidieron más plata al Fondo, cosa que hizo Massa. Además, el crédito fue para reemplazar deuda que ya tenía la Argentina. Todas esas mentiras, que se repiten, engañan a los argentinos, que terminan creyéndoles”.

“Podemos hacer varios libros con las fábulas que construyen. Todos los que interpelaban a Massa lo acusaban de mentiroso. El presidente de Paraguay dijo que no le compraría un auto usado. Necesitamos un Presidente que vuelva a manejarse con la verdad. Más allá de que hayamos podido estar a la altura de las expectativas que generamos, durante cuatro años dijimos la verdad. Si había algo mal, decíamos que estaba mal. Si había algo mal, lo corregimos. Pero no había vacunatorio VIP, en donde el poderoso le va bien y el pobre, a la cola a esperar que le llegue la vacuna. Estas cosas son las que hay que reestablecer, con honestidad y austeridad, con Patricia Bullrich”, completó.

Apoyo al campo

“Cuando criticado, le bajé las retenciones al campo y un poco de la soja, aumentó un 40% su producción. Eso fue un derrame de trabajo por todo el país. El campo genera mucho trabajo. Y eso es porque le dimos unas reglas de juego claras. Empezamos a hacer obras en Santa Fe, que no tenía un solo plan de obras hídricas. Hay que volver a una alianza estratégica entre el Estado y el sector privado. Tienen que poder exportar e importar libremente, con un solo dólar. Un país no funciona con una brecha de más del 100%”, culminó.