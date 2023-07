Luis Castellano se reunió con los autores del tango “La Perla del Oeste”

El intendente Luis Castellano, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; el secretario de Cultura, Claudio Stepffer; y el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; se hicieron presentes en la escuela Municipal de Música “Remo Pignoni” para dialogar con los autores del Tango “La Perla del Oeste”, canción homenaje a la ciudad que se viralizó en los últimos días a través de distintas redes sociales luego de haber sido emitida por primera vez en una emisora radial.

Con letra y música de Ezequiel Fabro, la voz de Julián Ribero, el tango recuerda lugares, personas y hechos inolvidables para aquellos que pasaron los 50 de edad.

La voz de los protagonistas

Ezequiel Fabro, autor de la letra comentó que el tema nació en el bar La Gloria: “Miré la plaza, los adoquines y quise hacerle un tango a la ciudad pensando en todos los momentos vividos”.

“Luego fue una explosión increíble a partir del Día del Amigo, día en que dimos a conocer la canción. Creo que con ella logramos el objetivo de pintar una acuarela con cosas que sienten muy adentro todos los rafaelinos. Estamos muy contentos y agradecerle a Luis Castellano que nos convocó a esta reunión”, dijo.

Y amplió mencionado que la de hoy fue una reunión totalmente positiva, que se habló de la posibilidad de hacer un vídeo para el tango y que también se está previendo hacer unos arreglos con la Orquesta Municipal para que lo puedan tocar también en actos, festivales o eventos.

La idea de la canción

“La idea de la canción es mía, el tema surge para devolverle a Rafaela y a su gente todo el cariño que me brindó siempre. Acá he hecho mi secundaria, aprendí acordeón, piano, tuve siempre muchísimos amigos, muchísima gente conocida. Rafaela me brindó un cariño y un afecto tremendo en toda mi vida, entonces dije yo tengo que darle algo también a esta ciudad y por eso lo dice el tango”, indicó Julián Rivero.

Finalmente Luis Castellano, brindó su testimonio destacando, en primer lugar, el reconocimiento a los artistas por el trabajo, la creatividad y sobre todo, el simbolismo que tiene para Rafaela lo que han producido.

“Creo que el tema se viraliza porque tiene mucho sentimiento y porque lleva en sí, lo simbólico de la ciudad, sus lugares, sus aromas, sus sitios, su gente, sus conversaciones”, señaló el Intendente.

Los alcances de la reunión

“Lo que ahora charlamos es poder ayudarlos para que esto sea acompañado con un video para hacer una producción audiovisual, para que la puedan presentar ellos como autores y para que después sea un elemento que pueda repetirse en las distintas fiestas y eventos que organizan desde el municipio”, concluyó el mandatario local.