Luis Castellano activó el modo campaña: “del otro lado, veo palos en la rueda, críticas y, ahora, silencio”

Luis Castellano se refirió al trabajo planificado que viene llevando adelante la gestión que comanda junto a su equipo en materia de prevención en seguridad. Y, sobre el final, apuntó a la oposición, en el marco de lo que será, seguramente, una fuerte campaña que definirá quien será el intendente a partir del 10 de diciembre.

Días pasados, el Estado local dio un paso adelante en ese sentido mediante la implementación de casillas móviles de prevención en seguridad con la idea de que la Guardia Urbana Rafaelina esté aún más cerca de la gente, en cada barrio, dialogando y haciendo conocer Ojos en Alerta, una herramienta preventiva de participación ciudadana colaborativa que le permite al vecino o vecina dar aviso sobre cualquier situación sospechosa o de emergencia observada a través de un mensaje vía WhatsApp.

Asimismo, la concreción de un convenio público-privado con la Cámara Rafaelina de Empresas de Seguridad Electrónica que permitirá sumar cámaras de domicilios particulares para el monitoreo en nuestra ciudad.

Haciendo base en lo expuesto, Luis Castellano dijo: “Como lo hacemos con todos los procesos de tipo público-privado, vamos haciendo un escalamiento progresivo de las cámaras. Sabemos que podemos llegar a duplicar y hasta triplicar la cantidad de cámaras que hoy tenemos en la ciudad. Son 350 las cámaras públicas con las que cuenta la ciudad, pero también sabemos que había una potencialidad de gente que tiene cámaras mirando hacia el exterior que, conectándose al Centro de Monitoreo, van a poder ser miradas y controladas. Esto es utilizar el recurso privado en función de lo público, de la comunidad en su totalidad”.

Luis Castellano expresó que “nosotros estamos llevando adelante este proceso conjunto entre el Centro de Monitoreo y la Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica. Tenemos que hacer unas inversiones mínimas y, a medida de que se vayan incorporando cámaras privadas, sumar gente para el control. Solo nos queda un encuentro para definir el inicio, cuál será el criterio para comenzar, si lo haremos en donde hay menor cantidad de cámaras públicas, en donde se ubican los comercios, en donde hay mayor cantidad de tránsito de peatones. Lo deberemos decidir para resolver cómo iremos escalando en cuanto a la conectividad”.

Respuestas concretas

“Esto es un hecho real, concreto, específico. Es una respuesta a lo que nos reclama la gente cuando recorremos los barrios. Si bien soy candidato, antes soy intendente y ante un reclamo de ese estilo debo dar una respuesta lo antes posible. Esto lo hicimos con dos medidas: la Guardia Urbana Móvil y la incorporación gradual de cámaras privadas”, dijo el mandatario.

El titular del Ejecutivo local sostuvo que “sabemos que esto no alcanza, pero lo importante es que estamos llevando respuestas concretas y no medidas vacías. No le estamos diciendo al rafaelino, a la rafaelina que vamos a hacer esto o aquello si ganamos las P.A.S.O. Esto tiene detrás una historia de trabajo. La GUR, el Centro de Monitoreo, Ojos en Alerta no fueron puestos en funcionamiento por las P.A.S.O.”.

“Esto forma parte de un proyecto de trabajo y transformación de ciudad que venimos llevando adelante y que tiene una historia, un presente y un futuro porque tiene planificación y equipo. Además, la gente lo ve, lo percibe.

Con estas herramientas estamos haciendo más prevención en seguridad y vamos a seguir contando cosas que tenemos planificadas. En cambio, del otro lado, veo palos en la rueda, críticas y, ahora, silencio”, concluyó.