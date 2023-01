Llegó la tan esperada lluvia: 53 mm. en Rafaela

Rafaela vivió una noche de lluvia y eso debe festejarse. Es que el registro de la madrugada de este sábado fue el mejor en varias semanas. En el medio de una sequía histórica, es una celebración.

De acuerdo a lo registrado por la estación meteorológica del Aeródromo de Rafaela, lo caído en la ciudad alcanzó los 53 mm. Un número que sin lugar a dudas marca el comienzo del fin de la sequía. Porque hacen falta varias jornadas de este tipo para que el suelo recupere humedad.

Aunque, no todo fue igual: la Estación Meteorológica Automática del INTA de Rafaela registró 36.75 mm hasta las 9.10. Esto no solamente representa que ya no llueve parejo en la zona, sino también que en las afueras de la ciudad, el registro fue menor.

Por lo pronto y pese al alerta naranja, no se registraron inconvenientes.