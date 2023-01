Lionel Scaloni visitó el restaurante de rafaelinos en Mallorca

La Scaloneta sigue dando de qué hablar. Ya pasaron más de dos semanas desde que Argentina salió campeón del mundo en Qatar 2022. Sin embargo, todos seguimos pendientes de qué les pasa a los campeones, una vez de regreso a su vida normal. Si es que eso existe, luego de conseguir la tercera estrella para el escudo de la AFA.

Todos estamos pendientes de cómo fueron recibidos en los diferentes clubes. Y, en este caso, fue el director técnico de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni.

En las últimas horas, fue muy comentada una foto que lo tenía como protagonista, junto a otros dos rafaelinos: el chef Matías Providenti y del exjugador de fútbol Lucas Avendaño. El primero de ellos se encuentra desde hace mucho tiempo en Europa, en donde ha tenido una destacada carrera gastronómica. Con el exAtlético de Rafaela, Ben Hur, Racing y Belgrano de Córdoba, se conocía por ser ambos de Rafaela y tenía muchas ganas de, luego de retirarse, continuar con algún emprendimiento gastronómico. Así se lo contaron al periodista Adrián Bergesse en Somos Rafaela.

No es la primera vez que Scaloni visita uno de los tres restaurantes que tienen. Avendaño contó que la primera vez fue en el marco de un evento que habían realizado por el ATP de Mallorca. La segunda, antes de ir al Mundial y la tercera, en el último de sus emprendimientos, “Entre Pinzas”, que abrió hace unos pocos meses. Providenti explicó que la “pinsa” es un tipo de pizza, específicamente de la zona de Roma. “Tiene tres tipos de harina y una mayor hidratación, lo que la hace la favorita de los deportistas”, contó.

Lucas Avendaño contó que él jugó en el Mallorca en 2015. Al momento de llegar a la isla, fue el propio Lionel Scaloni el que le facilitó la vida para adaptarse al lugar: elegir la escuela para los chicos, conseguir casa, etc. “En ese momento, me quedé enamorado de la isla. Muy difícil, no es. Mati ya estaba trabajando acá, en un hotel boutique del casco antiguo. Y desde 2019 estamos con estos emprendimientos gastronómicos”, dijo.

“Después de que me fui de acá, mantuvimos el contacto por móvil. Le mandaba mensajes cuando falleció el padre, cuando ganó la Copa América. Nos cruzamos durante el evento del ATP, vino antes del Mundial y ahora este lunes por la mañana me mandó un mensaje para ver si podía venir al nuevo restaurante. Y cayó por la tarde, con la mujer y los hijos”, contó Avendaño. “El pidió una pinsa vegetariana y los chicos comieron pasta”, describió Matías.

La humildad de Scaloni fue remarcado por ambos: “es bien pueblerino, con un corazón enorme. Siempre fue de perfil bajo. Lo que ha logrado se lo tiene muy merecido”, dijo Lucas. “Poder tratarlo de vos a vos, con una gran cercanía... no te das cuenta de la magnitud y la importancia que hoy tiene esta persona para todos los argentinos y muchos aficionados del mundo. Tenerlo para nosotros fue un orgullo. Cuando lo vimos en la puerta, nos recorrió un escalofrío. Es un tipo muy ameno para hablar. Fue una sorpresa enorme. Después de haber traído la Copa, lo ves con otros ojos. Pero sigue siendo el mismo”, agregó Matías, que vivía en el mismo lugar que Scaloni, El Toro. “Ahora se mudó, se fue a otra parte de la isla”, indicó.