Leonardo Viotti sobre la visita de Mauricio Macri a Rafaela: “tenía ganas de venir hace tiempo”

El expresidente Mauricio Macri visitará este martes las ciudades de Rafaela y Sunchales. En ese marco, respaldará la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, al tiempo que hará lo propio con el intendente electo, Leonardo Viotti. “Será fugaz”, adelantó y describió su relación con el expresidente como “fluida”.

Justamente, el aún concejal confirmó la presencia del dirigente del PRO: “va a venir a media mañana. Haremos una caminata por el centro y luego haremos una conferencia de prensa. Más tarde, se irá a Sunchales con una agenda similar. No va a estar mucho tiempo”. dijo a FM Galena.

“Su idea es que, dentro del marco de la campaña presidencial de Patricia Bullrich, haga campaña en diferentes lugares, en particular en Rafaela. Mantuvimos el contacto después de la interna, en donde nosotros teníamos el contacto y le planteábamos que teníamos una alta chance de ganar la Intendencia, cosa que finalmente pasó. El siempre me dijo: ‘las cosas que te digo, te las digo como un exintendente más que como expresidente’”.

“Tenemos una relación fluida”, describió y dijo que “él tenía ganas de venir hace tiempo”. “Nosotros lo invitamos cuando estuvo cerca, en Esperanza. Le dijimos que cuando pueda, venga. Por agenda, no pudimos coordinar. En esta oportunidad, nos dijo que podía venir y nos preguntó si lo podíamos recibir. Obvio. Lo coordinamos bastante rápido, porque teníamos ganas de que venga a la ciudad para poder contarle lo que pasó en los últimos tiempos. Las relaciones, su experiencia son importantes de cara a lo que uno desea hacer en la Intendencia”, contó el radical.

Su mirada de los debates: “el de ayer lo ganó Patricia”

Consultado el intendente electo sobre qué le parecieron los debates presidenciales, indicó que “el primero “me pareció mucho más llano, con poco material político. Cuando vi el de ayer (no lo vi todo), me quedé con la idea de que tuvo más contenido. Cada uno se pudo mostrar mucho más y quedé en lo particular mucho más conforme con el desempeño de Patricia: estuvo más suelta, más fluida. No me gustan las chicanas, prefiero que las discusiones pasen por las ideas. Pero me pareció que el de ayer fue mucho más fructífero”.

“Se lo pudo ver a Milei que hizo agua cuando le empiezan a preguntar sobre cómo hará lo que propone”, dijo y agregó “y un Massa que promete hacer las cosas que hoy podría hacerlas y no las hace. Y cuando le exponen los resultados de su gestión (más pobres, más inflación, dólar a $900, etc), tampoco sabe qué decir”.

“Creo que siempre es bueno tener una mirada del interior. Hay cosas rescatables, que hay que tomarlas” dijo de Schiaretti y planteó que Miriam Bregman “es sólida, coherente, aferrada a sus ideas, más allá de que no coincido con ellas”.

Transición y presentación de equipo

Consultado sobre cómo avanza la transición dijo que “bien. No nos juntamos la semana pasada porque estamos esperando información. Hace cuatro semanas que nos juntamos por primera vez y presentamos una nota formal pidiendo estos datos que todavía no los tenemos en nuestro poder. Mientras tanto, seguimos trabajando en el ordenamiento interno para que, en algunas semanas, presentemos el equipo”.

¿Hay alguna fecha para la presentación del gabinete? “No. Estamos concentrados en ordenarnos, en cumplir con lo que prometimos a la sociedad y de armar el pequeño equipo, porque son menos secretarios que ahora”, respondió. ¿Sabe cuántas secretarías habrá? “Menos que las de ahora. No estará la Jefatura de Gabinete”, respondió y pidió paciencia para que se den a publicidad todos esos datos.