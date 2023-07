Leo Viotti: “Necesitamos un tránsito más seguro y ordenado”

En los últimos años, la ciudad de Rafaela ha incrementado sus problemas en una de las temáticas que más preocupan a todos sus ciudadanos: la seguridad vial. Esta deficiencia involucra a todos los rafaelinos, más allá de su estatus, entendiendo que el control de las acciones a la hora de manejar y movilizarnos es de cada persona.

Tiempo atrás, la concejal Alejandra Sagardoy, con el acompañamiento del precandidato a Intendente, Leonardo Viotti, y el apoyo del bloque de JxC, presentaron un proyecto para crear un Observatorio de Seguridad Vial, una herramienta necesaria para contar con información sobre el estado del tránsito y la accidentología en Rafaela. Esta iniciativa buscaba obtener datos precisos para diseñar políticas públicas adecuadas para afrontar las dificultades del tema.

“Es necesario e importante tener datos precisos y confiables para poder elaborar una política de educación vial que tenga como finalidad la protección y cuidado de los individuos en la vía pública”, expuso oportunamente Viotti, quien recordó que esta preocupación viene desde hace años y de escuchar a cada rafaelino.

Para entender la situación, hay que exponerlo en números. Así, encontramos que el 60% del parque automotor son motos, donde el 73% de la población hace uso del casco, mayormente en el centro de la ciudad y durante los días de semana. Esto cambia los fines de semana: los domingos sólo el 49% de los conductores hacen uso de la protección en su cabeza.

“Con los datos que ha aportado el observatorio, es momento entonces de trabajar desde el Estado en programas y acciones que aborden la problemática y tengan resultados efectivos”, señaló el concejal de JxC.

Siguiendo con los datos informativos que aporta el Observatorio de Seguridad Vial, en 2022 hubo un crecimiento exponencial de accidentes de tránsito, donde el mayor número de siniestros involucra a masculinos y la mayoría de los accidentes se da entre auto/moto. Esto, no quiere decir que desde el municipio no se hayan implementado herramientas, pero sí queda claro que lo que se haya hecho no dio los resultados esperados. “Es evidente que no son totalmente exitosos. De lo contrario, no tendríamos el número de siniestralidad que tenemos hoy, incluyendo en ocasiones pérdidas fatales”, agregó Viotti.

Implementar una red de seguridad vial, significa trabajar en una estrategia integral para darle solución a la problemática del tránsito y la accidentología, otorgando herramientas a los rafaelinos, incluso en situaciones delicadas como el camino a las instituciones escolares. “Necesitamos un tránsito más seguro y ordenado y obviamente centrarnos en la implementación de herramientas para caminos escolares seguros donde los niños y sus familias puedan trasladarse de manera segura a la escuela”, reconoció el referente local de Unidos para Cambiar Santa Fe, logrando contribuir a una movilidad más segura.

“El Estado debe cuidar a los vecinos, y eso venimos a hacer, en caso de que seamos gobierno en 2024″, sentenció Viotti.