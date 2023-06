“Las hijas de Teano”: aventura asegurada en una habitación de escape

En el marco de la Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2023 (Agenda CTI) organizada por la Municipalidad de Rafaela, la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Del Litoral (UNL) presenta la propuesta “Las hijas de Teano”, un juego de experiencia real.

Se trata de una actividad recreativa donde los participantes deben ir sorteando operaciones matemáticas y deductivas para obtener pistas que los llevarán a la salida.

La propuesta se desarrolla en formato de habitación de escape, donde cada enigma está relacionado con áreas de estudio, que además de matemática abarca la física y la astronomía. Mayormente los enigmas son de tipo experimental y autocontenidos, es decir, toda la información necesaria para resolverlos se encuentra en la muestra, y no se requiere más que conocimientos matemáticos rudimentarios. Aún así, los acertijos no son triviales, pues requieren buena observación, una lectura atenta de las pistas y trabajo en equipo. Si de todas maneras los jugadores se bloquean, se les brindará ayuda extra, ya que dentro de la habitación habrá cámaras y micrófonos para realizar un seguimiento del juego desde la sala de monitoreo. También habrá un sistema de sonido donde recibirán mensajes cuando sea necesario. Una vez finalizado el juego, hayan logrado los objetivos o no, el game-master y el guía conversarán sobre la experiencia con los participantes. Mientras tanto, el equipo de monitoreo se dedicará a resetear el juego para el siguiente grupo.

La actividad destinada a estudiantes del nivel secundario y público en general, en equipos de entre 6 y 8 personas, tiene previsto desarrollarse los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de junio y también el 5 y 6 de julio. La misma tendrá lugar en el Campus UNRaf (Avenida Ángela de Casa 2500) y los horarios disponibles son: 14:00, 15:30 y 17:00.

Para participar de esta propuesta deberán inscribirse previamente al correo atrapados.fiq@gmail.com. Para acceder a toda la programación de la Agenda CTI 2023, podrán hacerlo a través del siguiente link.