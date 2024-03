Las chicas tienen fecha: el inicio del Torneo de la Primera B Femenino será el 21 de abril

Primera Fase: Según la Tabla final de posiciones de cada zona se establecerán los siguientes partidos, actuando como local en la vuelta el equipo mejor ubicado.: 2º de Zona “A” vs. 7º Zona “B”; 2º de Zona “B” vs. 7º Zona “A”; 3º de Zona “A” vs. 6º Zona “B”; 3º de Zona “B” vs. 6º Zona “A”; 4º de Zona “A” vs. 5º Zona “B” y 4º de Zona “B” vs. 5º Zona “A”.