La Tasa aumenta aumenta un 59,31% desde enero y por 4 meses: después, seguirá a la fórmula polinómica

El Concejo Municipal definió en la sesión de esta mañana un aumento del 59.31% de todos los tributos municipales, en particular, la Tasa General de Inmuebles y de Derecho de Registro e Inspección (DReI), que son la fuente principal de los ingresos locales. A diferencia de lo que ocurría en otros años, ya no habrá escalonamiento y rige solo por 4 (y no 6) meses.

Desde mayo, la forma para saber cómo se definirá el aumento será por la fórmula polinómica. La oposición, que este jueves inauguró su postura de nuevo oficialismo, la había dado de baja en 2019, y la había dejado solo como referencia y no obligación.

“Cambia, todo cambia”, cantaba la “Negra” Sosa. Es así que el Peronismo, que siempre proponía que los aumento rigieran en su totalidad desde enero y se aferraba a la fórmula polinómica (que incluye en un 50% sueldos de los empleados, un 30% el precio del gasoil grado II y el 20% es la inflación mayorista), ahora usa el discurso que dejó olvidado la oposición: el de la “defensa de los bolsillos de los rafaelinos”. Pero, a diferencia de los anteriores, no tienen los votos suficientes como para modificar lo que propone el intendente. De hecho, al propuesta del 21% para enero y febrero y dos aumentos de 15% cada uno en los dos bimestres siguientes, no ganó.

Así las cosas, desde el 1° de diciembre y hasta el 30 de abril, el valor de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal, que se toma como referencia para sacar el valor en pesos de los tributos) pasará de $14,12 a 22,59 pesos.

Ambos bloque se echaron en cara el “atraso” y la “falta de dinero”. El meme del doble Hombre Araña se ajustaría claramente a esta situación.

