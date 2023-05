La oposición despreció la mirada de Omar Perotti sobre Santa Fe: “no ve la realidad”

La oposición volvió a marcar su distancia con el gobernador Omar Perotti. En este caso, fue luego de haber escuchado su último discurso como gobernador de Santa Fe, en la apertura del 141° período de sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina.

Una de las más críticas fue la exesposa del gobernador Miguel Lifschitz, la actual diputada -y posible precandidata a gobernadora por el Socialismo dentro del “Frente de Frentes”- Clara García: “Fue un discurso tan largo como frío de un hombre que se habló a sí mismo pero lo que es peor, se engañó a sí mismo. Una micro descripción de una Santa Fe que no es real y una serie de promesas. Lo peor que ha hecho es destruir lo bueno que se hizo, anclarse en el pasado y la realidad lo chocó de frente”. Además, dijo que es “hombre en retirada, sin futuro ni esperanza”.

Otro precandidato a suceder a Perotti, el diputado provincial Maximiliano Pullaro, dijo que fue “un discurso con mucha resignación y desesperanza y muestra el fracaso de una gestión, tres años casi perdidos”. Además, enumeró las promesas no cumplidas como la paz y orden, obras públicas, mejorar el sistema educativo, la salud pública, “y lamentablemente fueron prácticamente cuatro años de retroceso permanente porque no hubo un plan, un programa para empujar los cambios que necesitaba la provincia”.

Joaquín Blanco, otro referente del Socialismo, sentenció: “Hizo el repaso de una gestión que no existe, un repaso de acciones inconexas, y no habló del tema que más le preocupa a la gente, no habló de seguridad. Cuatro ministros en tres años y seis meses, no hay una propuesta sobre cómo transitar los siete meses que quedan, tenemos las cárceles dominadas por el narcotráfico y no hubo propuestas”.

Casi tan lapidario fue su compañero de bancada, Fabián Palo Oliver: “cero autocrítica”. “”n el área de Seguridad Pública no hubo fílminas”, dijo.