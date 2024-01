La Asociación de Personal Jerarquizado de Rafaela se sumó al rechazo del DNU y la Ley Ómnibus

Este miércoles, el Secretario General, Diego Alvarez de la Asociación del Personal Jerarquizado de los Municipales de Rafaela, junto a otros gremios de la Federación Argentina de Personal Jerarquizado de la República Argentina, participó de manera activa de la marcha al Congreso que convocara la CGT Nacional

En esta ocasión, la Federación se expresó y recorrió la plaza del Congreso con la presencia de su Presidente Rubén Blanco y dándole la oportunidad a la APJ de secundarlo en un día histórico como fue el del miércoles. Siempre convencido que los derechos de los trabajadores se defienden y jamás se retrocede, cuando fue consultado Alvarez dijo “las concentraciones multitudinarias que hubo en todo el país da la confianza y las fuerzas necesarias de que estamos haciendo lo correcto. En nuestro país fueron muchas veces las que los derechos no se respetaron y una vez más tratan de torcer el brazo a la clase trabajadora. Por eso estamos acá, por eso vinimos y por eso acompañamos a la Federación. Porque este presente que nos toca vivir es de lo más llamativo y alarmante. Dónde los derechos de los trabajadores están en un claro peligro. Y nosotros como municipales del interior de la Provincia de Santa Fe no estamos ajenos. Un DNU y una ley que atenta contra todo estado democrático y el perjudicado directo somos todos nosotros. Retroceder en una discusión como lo es el Impuesto a las Ganancias, que afecta a los trabajadores, es retroceder en conquistas que fueron muy difíciles de lograr. Cómo también buscan atentar contra las indemnizaciones, flexibilizar los despidos, hacer perder poder adquisitivo a la clase trabajadora, potenciando los beneficios y ganancias para los que más tienen. Esto no es un plan de gobierno que no fue pensado o de algún trasnochado. Esto es algo planeado y diseñado para lograr poner de rodillas a gobernadores, intendentes y a todo el pueblo argentino. Y no lo vamos a permitir. Las conquistas se han logrado con mucho esfuerzo pero, también, con muchos compañeros q dejaron su vida en defensa de nuestra generación y las que vienen. Nosotros en este momento no podemos ni debemos quedarnos estancos. Por respeto a nuestros representados, pero también, por nuestros antecesores que lograron muchos de los derechos que hoy tenemos”.

Representantes de la Asociación de Personal Jerarquizado en Buenos Aires Foto: Prensa APJ

Más adelante el Secretario General indicó, “expresiones internacionales han apoyado todo el paro y eso es porque es atroz lo que está sucediendo hoy en Argentina”.

Por último, pidió que “los legisladores tengan la fuerza necesaria y el convencimiento pleno de no apoyar estas medidas antidemocráticas y que cuenten con la total confianza de que el sector obrero los va a acompañar y defender como ellos deben hacerlo en este duro momento que nos toca atravesar. Es llamativo, que desde la libertad se amenace a los gobernadores que si no apoyan serán castigados. El país necesita de todos, pero con la democracia que tantos nos costó conseguir, siempre vigente y con beneficios para todos, no solo para los amigos del poder” concluyó.