La Agencia Nacional de Discapacidad desembarcó en Rafaela con una doble jornada

Este jueves y viernes, en el Centro Cultural del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), se lleva a cabo una serie de jornadas encabezadas por personal de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“La Agencia Nacional de Discapacidad vino a Rafaela para poder hacer una evaluación masiva, con dos Juntas Evaluadoras que trajeron: una presencial y una virtual. Y sumamos a la Junta de nuestro Hospital para poder evaluar en estas jornadas 100 personas con discapacidad y que se vayan con su certificado en la mano”, dijo Marcelo Gieco, Coordinador Programa Federal Incluir Salud.

Estas 100 personas fueron elegidas específicamente y convocadas con anterioridad. “Son las personas que quedaron pendientes que casi todas son del 2019, 2020 y 2021, ya que luego se hizo una prórroga para los del 22 y 23, que va a ser en el 24 y ya va a ser el certificado que no tiene renovación, pero se nos había complicado con esto y se había unido a una lista de espera muy grande”, dijo Gieco, como motivo de este operativo, que fue la primera experiencia en la Provincia.

Recordemos que, hasta hace algunos meses, los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) tenían vencimiento. Ahora, ya no lo tendrán, aunque sí habrá actualizaciones. “Para eso también nos visita la gente de la aplicación Mi Argentina. Porque pueden cargar allí sus datos y finalmente, recibir notificaciones y alertas cuando tengan que actualizar nuevos datos, cargar nueva documentación y teóricamente si su condición de salud no cambió, no necesita nuevas prestaciones, no va a tener que acercarse a la Junta Evaluadora”, agregó Gieco.

Estas 100 personas -que o son solo de Rafaela, sino de todo el área de cobertura del Hospital “Dr. Jaime Ferré”- son apenas una parte del total que aún tiene el CUD vencido: “son 460 en total”, dijo Gieco y anticipó que, si esto resulta exitoso, podrían darse nuevas jornadas de similares características.

Tener el CUD implica la posibilidad de tener una serie de derechos: cobertura de obras sociales en terapias, transporte, acceso a eventos, apoyos escolares, etc.