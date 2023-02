Jóvenes rafaelinos comienzan sus experiencias laborales en empresas

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Oficina Municipal de Empleo, trabaja en tres ejes fundamentales: la orientación laboral, la formación profesional y la inserción laboral.

Además, articula programas de empleo de diferentes niveles de Gobierno -municipales, nacionales y provinciales-, como son las Prácticas Laborales que dependen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, y los Entrenamientos para el Trabajo y Programa de Inserción Laboral que se bajan al territorio a través del Ministerio de Trabajo de la Nación.

En este marco, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, el intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; los concejales Martín Racca y Valeria Soltermamm, y personal de la Oficina Municipal de Empleo, recibieron a los y las jóvenes que tendrán una experiencia laboral a fin de dialogar sobre las diferentes experiencias e inquietudes.

Cabe resaltar que, en esta oportunidad, las y los jóvenes tendrán su experiencia en: Weskan, Marengo, Total Support, Metalúrgica Silva, Carreteles Rafaela, VMV Ingeniería y Federico Montarzino.

Siempre gestionar

Al respecto, Diego Peiretti expresó: “Siempre gestionando a través de los programas que se ofrecen desde Provincia y Nación. Y nosotros desde Oficina de Empleo, haciendo todo el trabajo de vincular a los jóvenes que están en la búsqueda de una oportunidad para mostrar todo su potencial dentro de las empresas”.

“Por otro lado, dialogamos con las empresas para explicar en qué consisten estos programas. Allí se encuentran estos dos mundos: los jóvenes que están en la búsqueda de empleo y las empresas que tienen necesidades de tomar mano de obra. El Gobierno local acompañando este proceso con mucho diálogo, asumiendo el rol que decidimos asumir hace mucho tiempo que es generar oportunidades a nuestros jóvenes para que puedan encontrar un trabajo, entendiéndolo como estructurador de vida”; continuó.

“A partir de allí se empiezan a construir un montón de sueños. Estamos muy contentos. Los hemos escuchado y aprendimos cómo están transitando la experiencia y con mucho de este trabajo para el 2023″, finalizó.

Experiencias

Seguidamente, Estéfano Italiano, quien está trabajando en Metalúrgica Silva, contó que “hacemos guías de válvulas y asientos. Me siento cómodo. Estoy aprendiendo cosas nuevas y los compañeros son muy buenos. Está bueno que la Municipalidad nos ayude porque está difícil encontrar un trabajo”.

Por último, Yamila Mancilla compartió: “Estoy trabajando en el call center de la empresa Megatone. Básicamente, lo que hago es llamar al cliente para decirle su deuda y lo transfiero con un asesor”.

“Es muy lindo el ambiente laboral. Tengo compañeras con las que ya somos amigas. Comencé por la Oficina de Empleo. Me parecen muy importante estos programas porque hay muchos jóvenes que intentan entrar a alguna fábrica o empresa y no hay un empuje para empezar. Por eso, esto me parece muy lindo y es una oportunidad”.