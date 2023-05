Intensas reuniones de última hora en Rafaela antes de entregar las listas a los partidos políticos

Este viernes, los partidos políticos de Santa Fe recibirán de parte de los candidatos, las listas de candidatos en las diferentes categorías provinciales: Gobernador y Vice, Senador departamental, Diputados provinciales, intendentes, concejales y presidentes comunales. Pero, no terminará todos ahí: es que pasará algún tiempo hasta que se oficialice en el Tribunal Electoral.

Si bien en el cronograma electoral se proponía este 12 de mayo como la fecha límite para las entregas, en las últimas semanas se confirmó que, en realidad, hay tiempo para oficializarlas ante las autoridades hasta el domingo 14, a la medianoche. ¿Por qué ese plazo? Es que se deberá corroborar que cumplan con todos los requisitos legales (ficha limpia, que no haya incumplimiento en el pago de cuotas alimentarias, domicilios, etc) antes de la oficializaciones.

“Va a correr mucho liquid paper” se sinceraron varios candidatos a VíaRafaela. Y es que, durante ese lapso, no solo se harán cuestiones administrativas: todos entendieron que la “rosca política” se extiende dos días más, aunque con algunos límites.

Por ahora (siendo las 8 de la mañana del viernes) aún no hay definiciones respecto de la lista de concejales de Leonardo Viotti. ¿Volverá a presentarse Germán Bottero? ¿Aparecerá alguna mujer como sorpresa? Habrá intensas negociaciones hasta último momento, incluso, en Santa Fe.

En esa alianza -Unidos para Cambiar Santa Fe- resta conocer también cuál será la lista de concejales que presentará el Socialismo. Está confirmado que participarán y que no llevarán candidato a intendente, pero no así quienes integrarán la nómina.

Completan este sector -por ahora-, la nómina del PRO -que encabeza Ceferino Mondino como candidato a intendente, con Alejandro Saione y Alejandra Barbieri como concejales- y la lista de concejales del PDP, encabezado por Lisandro Mársico y Carla Boidi.

El PJ, otro fuego

En las últimas horas, la interna dentro del PJ comenzó a encenderse. Es que queda claro que Luis Castellano se volverá a presentar, llevando a Juan Senn y a María Paz Caruso. Pero también se supo que habrá competencia.

María Acosta, por el Movimiento Evita, presentará su propia lista, teniendo como principales referencias a nivel provincial a Eduardo Toniolli -gobernador- y Lucila De Ponti -diputada provincial-.

El sector kirchnerista de Leandro Busatto ya anticipó que presentará candidato a senador, Francisco Barredo, quien fuera postulante a concejal. Aún no había confirmación si presentaría candidato a intendente y concejales.

Otro grupo, como el de Marcos Cleri, aún no tenía definiciones.

Libertarios con varios candidatos

El partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, no estará en la provincia de Santa Fe. Pero esto no quiere decir que no tenga representantes. De hecho, hay varios que se referencian bajo esta candidatura.

Uno de ellos es Juan Argañaraz, que ha creado su propio partido y que llevará a Delvis Bodoira como candidato a Concejal. Estaban negociando con algún candidato a gobernador y le ofrecieron el de intendente a Hugo Menossi.

Otro exconcejal del PRO, Raúl Lalo Bonino, se presentará como candidato a intendente. Y llevará dos listas de candidatos a concejal, encabezadas por Pablo Alderette y Germán Boidi.

Oscar Gasparotti confirmó que será candidato, aunque aún no tenía nómina completa.