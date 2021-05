La inseguridad llega a niveles impensados. A tal punto, que son capaces de robarse una tribuna. Esto le sucedió a La Hidráulica, un club de la localidad de Frontera (Departamento Castellanos), lindante con San Francisco (Pcia. de Córdoba), que participa de la Liga Rafaelina de Fútbol (LRF).

En diálogo con FM Galena de Rafaela, el delegado del club la LRF, Juan Carlos “Tincho” Zabala, comentó que “hace dos años y medio que venimos sufriendo robos importantes. Esto ha pasado en este fin de semana, porque hasta el viernes se estuvieron cortando los yuyos”.

“Es la tribuna que, cuando uno entra el predio, es la que se encuentra al este. Muchas veces, uno no llegaba hasta allá. Pero ayer nos encontramos con esta noticia: nos faltaron 18 tablones de madera, que miden 4 metros y tienen un espesor de 2.5 pulgadas. Nunca nadie vio nada y eso es lo que más duele”, contó.

“Tuvimos tratando de averiguar. Aparentemente, fueron con un carro. Pero no hay nada cierto. Atrás de esa tribuna, ya nos han robado 80 metros de alambrado olímpico, que nunca vamos a poder reponer”, agregó. Este robo había ocurrido en agosto pasado.

Cerco perimetral robado en agosto pasado en La Hidráulica de Frontera https://www.facebook.com/C.A.LaHidraulica | https://www.facebook.com/C.A.LaHidraulica

“Nunca se encuentra nada. Los rollos de alambre no los podés esconder abajo de la cama. Los postes de la luz son de 8 metros de largo... son cosas grandes. un aireador que teníamos para la cancha, 200 metros de cable... tengo un listado del año pasado... La última que nos robaron fueron inodoros, piletas de los vestuarios, una motoguadaña, un equipo de fútbol de las inferiores... no sé que pueden usar... usarlo como trapos, porque los vemos en la calle”, describió.

La denuncia se iba a realizar este mismo jueves. Uno de los problemas que tienen es que aún no está instalado en esa ciudad el fiscal Nicolás Stegmayer. “En la última reunión, le pedimos a la policía que no detenga a nadie, pero que nos recupere el material”, completó Zabala. Detrás de la cancha, cerca de una vía del ex FFCC Mitre, hay un asentamiento. “Tenemos noticias de que allí están los postes y que han hecho corrales para los caballos. Le pasás la información a la policía y ellos quieren nombres. Yo no sé quien vive en el barrio. Los vecinos tienen miedo de involucrarse: si los denunciás, te amenazan. Hay gente buena, pero también hay gente mala”, comentó.

Además, adelantó que la situación de inseguridad llevaría a que podría derivar en alguna manifestación, cortando el tránsito de la ruta 19. “Acá estamos todos de acuerdo, tanto oficialismo y oposición. Los vecinos queremos movernos, porque esto ya es tierra de nadie”, indicó.