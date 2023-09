Injusto empate del “9″ en su casa

9 de Julio de Rafaela empató 1 a 1 con Central Norte de Salta, este viernes, por la 29° fecha del Torneo Federal A, su zona D. Los goles fueron convertidos por Leandro Larrea y César Gomez, ambos en el primer tiempo.

El León tuvo todo para ganarlo: desde la intención, hasta la posesión de la pelota y las oportunidades. Lo que no tuvo fue puntería y suerte. Porque, a lo largo de todo el partido, hubo tres disparos que terminaron en el travesaño.

Los primeros 20 minutos de juegos fueron, quizás, los mejores del conjunto de Maximiliano Barbero a lo largo de todo el torneo. En ese lapso, Ibáñez tuvo uno de sus dos disparos en el larguero y llegó el gol de cabeza de Larrea, desde afuera del área, que luego aseguró Vera sobre la línea. También, entre Peralta y Bravo se erraron el 2 a 0.

Y en el mientras tanto, Central Norte tuvo dos chances de gol: un mano a mano que desperdició Carrizo y el tiro libre de César Gómez, que terminó igualando el partido, con la complicidad de la defensa y el arquero juliense.

Ibañez, como en muchos partidos, tiene sus chances: pero la falta de puntería y de suerte lo frustran. A los 32 del primer tiempo entró solo por el segundo palo y le erró al arco. Y a los 12 del complemento, tuvo su segundo disparo al travesaño, tras un bombazo, tras una diagonal de izquierda al centro. Y a los 26, forzó al arquero a tirarla por arriba, después de un gran cabezazo.

Cuatro minutos después, todavía hay julienses buscando explicación al por qué la gran jugada de Larrea se fue al lado del palo y no ingresó al arco. A los 28, un desborde por la derecha terminó en la pelota, muerta, en el punto del penal sin que nadie la empujara. Y a los 30, la última jugada importante del partido, terminó otra vez en el travesaño, en este caso, luego de un derechazo de Sebastián Acuña.

El 9 mereció más. Pero empatar con el segundo y con quien no pierde desde hace 14 fechas, no está mal. En particular, cuando Crucero del Norte no sumó, porque quedó libre y Juventud Antoniana tampoco acortó distancias, luego del empate con Gimnasia y Tiro de Salta.