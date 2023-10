Ignacio Podio sobre los 21K de Rafaela: “Sin lugar a dudas, se ha transformado en una política de Estado”

El domingo pasado, se llevó a cabo la edición Nº 13 de la media Maratón 21K “Daniel Tecla Farías” de la ciudad de Rafaela, y como viene sucediendo en cada ocasión, fue un éxito.

Con la participación de 1.500 deportistas entre competidores y participantes de la instancia recreativa, se vivió una fiesta que tuvo como epicentro la Plaza 25 de Mayo, frente a la Municipalidad, donde se ubicó la línea de largada.

Luego de realizar un balance junto al intendente Luis Castellano, el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, declaró: “Estamos muy contentos con los resultados del evento y con lo que dejamos para la ciudad”.

La primera vez que se desarrolló esta carrera fue una instancia recreativa. “Cuando Luis Castellano asumió al frente de la Intendencia, la jerarquizó y ahí arrancamos con 20 corredores y una fiscalización manual”, recordó el funcionario.

“Cuando asumí en el 2019, uno de los pedidos que me hizo el intendente fue potenciar la media Maratón 21K, por eso armé un equipo de trabajo en donde nos pusimos como meta nacionalizar la competencia en el marco de la generación de una ciudad de eventos”, expresó Podio.

En función de esto, evaluó: “Claramente lo logramos. Es uno de los maratones más importantes de toda la provincia y se nacionalizó la carrera porque tuvimos competidores de 7 provincias, pertenecientes a 72 localidades del país. El runner, a principio de año, cuando comienza a armar el cronograma de las carreras en las que participará, nos tiene en cuenta y eso es lo que pretendíamos”.

Además, señaló: “A nivel provincial no existe un municipio que organice una carrera con sus recursos humanos propios y con la colaboración de diferentes instituciones de la ciudad. En este punto quiero agradecer a los sponsors. Si no hubiera sido por ellos, no se podría haber organizado el evento ya que el 70 por ciento estuvo aportado entre ellos, la Provincia y las inscripciones de los participantes”.

Asimismo, enfatizó que la actividad contó con la participación de más de 350 voluntarios. “Sin lugar a dudas, se ha transformado en una política de Estado”, afirmó el Subsecretario de Deportes y Recreación, al tiempo que valoró “el increíble equipo de trabajo municipal que le pone mucho amor y compromiso año tras año”.

Muy buena recepción

Vanina Baronetti es referente del pedestrismo en la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad. Ella contó que “el recorrido más elegido por los corredores fue el de 10 kilómetros, al igual que todos los años es el elegido pro la mayoría de las personas”.

También dijo que “el kit este año fue más completo. Lo reforzamos a pedido de la gente con una remera, dorsal, medalla, órdenes de descuento, paquete de yerba, frutos secos, barra de cereal, pelotita de relajación, lapicera”.

Por otro lado, destacó que “la gente nos felicitó por la organización, les gustó mucho los puntos de hidratación y de aliento mientras iba pasando el recorrido. Tuvimos la suerte de que el tiempo nos acompañó. Dentro de la plaza hubo sectores de comodidad como guardarropas, cambiadores, masajistas”.