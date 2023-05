Hugo Menossi no será precandidato a intendente. Así lo confirmaron tanto el exconcejal y del lado de los oferentes, Juan Argañaraz y Delvis Bodoira.

Dijo que “hay dos cuestiones que son limitantes para mí”. En la actualidad, su trabajo no le permite tener el tiempo suficiente como para ser candidato. “Esta no es la mejor etapa mía y estaría fracasando en el intento y estaría incumpliendo con mi negocio particular y con toda la ciudadanía”, dijo.

Al mismo tiempo, indicó que hay una cuestión de identificación con el PRO, dado que él fue uno de los que fundó el partido macrista en nuestra ciudad. “En septiembre del 2006 empecé. Hay una pertenencia y hay una cuestión sobre la elección nacional”, agregó.

“Valoro mucho las charlas. Fue una forma bastante ocurrente. Pero venía hablando en otros términos. Precandidato no voy a ser”, completó.