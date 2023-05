¿Hugo Menossi aceptará ser candidato a intendente?

Hugo Menossi recibió un ofrecimiento para ser candidato a intendente de Rafaela. Así lo dio a conocer el precandidato a concejal, Delvis Bodoira, en sus redes sociales.

De aceptar, se convertiría en el segundo exconcejal del PRO que busca continuar su carrera con “libertarios”. El otro es Raúl “Lalo” Bonino. Incluso, no hay que descartar que se arme un frente con el sector que encabeza el expresidente del Concejo Municipal. Algo que se definirá, seguramente, durante el ajetreado fin de semana que se avecina, cuando las listas sufran -seguramente- intensas modificaciones.

Hola @menossihugo !! Te cuento que a @jdarganaraz le gustaría que seas nuestro candidato a Intendente...(a mi también,... Posted by Delvis Bodoira on Wednesday, May 10, 2023

Fue el exsecretario de Gobierno de Luis Castellano que dio a conocer la noticia en sus redes sociales, en el mismo día en que Menossi cumplía años. “Te cuento que a Juan Argañaraz le gustaría que seas nuestro candidato a intendente (a mí también, ja)”, comienza el posteo.

“Solo me pidió 2 cosas... Primero y principal que lo consultes con -el nombre de su pareja- y los chicos (nosotros sabemos lo que conlleva esta decisión) y Segundo, que lo tire en las redes sociales para ver si a los rafaelinos les gusta la idea. Sabés que no tenemos un mango para encargar una encuesta como Dios manda (jaja) y si lo tuviéramos no lo gastaríamos en eso... pero vamos a tratar de viralizar ésto (la forma más económica jaja) para ver que opina Rafaela”, completó.