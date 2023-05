Fuertes críticas de Lisandro Mársico a la Provincia por la falta de inversión en el 107

En la sesión del Concejo Municipal se aprobó la Resolución dirigida al Ministerio de Salud a los fines de que: proceda a la reparación de dos ambulancias y de una camioneta pertenecientes al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias 107 que se encuentran fuera de uso y depositadas en la vía pública; se lleve a cabo el mantenimiento mecánico y renovación del equipamiento como ser dispositivos para trauma: tablas, collares, cardio desfibriladores, laringoscopios, entre otros implementos, de las dos ambulancias que tiene operativo el servicio en la Ciudad de Rafaela y se regularice la situación laboral de contratados y monotributistas que prestan servicio en el 107 – Rafaela, disponiéndose su pase a planta permanente.

Pero en su exposición Mársico sostuvo que el Ministerio de Salud, ha desatendido al Servicio del 107, no les paga a los que deben proveer los repuestos para mantener en uso las unidades, hay ocasiones que no tienen medicamentos en las ambulancias porque quien se los debe suministrar no lo hace de manera sostenida, no le pagaban a los proveedores locales de oxigeno por eso ahora lo traen de Santa Fe, no abastecen las postas de artículos de limpieza, además de tener trabajadores que todavía no han pasado a planta permanente, estando en una situación precaria en lo laboral.

“Es preocupante y lamentable la situación a que el Ministerio de Salud llevó al 107, es un servicio fundamental para los habitantes, en salud no hay posibilidad de escatimar recursos, no puede ser que se esté mendigando recursos materiales para poder trabajar cuando de ellos depende la vida de las personas” declaró indignado Mársico.

“La Ministra de Salud, no tiene una política clara de atención al servicio y no le importa para nada los trabajadores que ahí se desempeñan, siendo que, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias 107, es una de las caras visibles de su gestión y en este aspecto es un fracaso; hay un gobierno provincial en franca retirada que nos deja una pesada herencia en muchas áreas y esta es un claro ejemplo” sentenció el concejal demoprogresista.