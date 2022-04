El desempleo constituye un grave problema que afecta de manera diferente a diversos grupos de población; es el caso de quienes se incorporan por primera vez al mercado laboral, las personas desocupadas y subocupadas, aquellas con inminente pérdida del empleo o quienes son beneficiarias de programas sociales.

A partir de dicho problema y con el objetivo de que las personas logren mejorar su capacidad individual para la búsqueda de empleo, la Oficina Municipal de Empleo pensó y gestionó el taller de “Apoyo a la Búsqueda de Empleo”.

En esta oportunidad, en las instalaciones del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT), se realizó el cierre de la formación. Este curso en puntual estuvo pensado para mujeres mayores de 30 años y se desarrolló en las instalaciones de la vecinal del barrio Barranquitas y del DIAT.

Participaron del cierre de curso el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; la coordinadora de Apoyo a la Búsqueda de Empleo (ABE), María Belén Zorrilla; Mercedes Jara y Natalia Ojeda, representantes de la vecinal del barrio 2 de Abril; la profesora y tutora de los cursos y las participantes de la formación.

“Este curso nació de la demanda de las personas”

Al respecto, Ruggia expresó: “Siento alegría por un nuevo curso terminado. 20 mujeres, que se habían inscripto hace más o menos dos meses, finalizaron un curso que genera herramientas para la búsqueda de empleo”.

“Se trató de un curso intensivo, de cinco semanas, que busca fundamentalmente a una población femenina donde el desempleo pega más fuerte y donde resulta importante generar estas herramientas para conectar a las mujeres con prácticas y contrataciones en empresas o la posibilidad también de generar emprendimientos”; agregó.

“Estamos muy contentos. Este curso nació de la demanda de las personas, que cuando terminó el curso anterior, lo vieron en redes sociales, medios de comunicación y decidieron sumarse a través del contacto que tienen con Valeria Soltermam, que son personas que la edil fue conociendo en el territorio, en las caminatas y pudimos sumarlas a este curso. Hoy con la entrega de certificados se corona todo el proceso de trabajo para tener nuevas puertas que se abren de aquí en adelante para la búsqueda de empleo”; cerró Ruggia.

“Me gustó hacer el curso”

Seguidamente, Alejandra contó que “me gustó primero conocer personas nuevas, la profesora fue muy amable. Realmente me gustó hacer el curso y espero continuar con los otros. Es una oportunidad de aprender cosas nuevas como por ejemplo con el teléfono”.

Por último, Julia dijo: “Me encantó venir al curso. Hice amigas tanto con las chicas como con la docente. Me gustó porque no era como lo pensé. Me imaginé que iba a ser un taller de búsqueda de trabajo para personas mayores, pero fue más allá que eso. Me gustó mucho”.