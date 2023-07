Fetos en frascos en el Hospital de Rafaela: Duro comunicado de entidades feministas locales y regionales

En las últimas horas, un duro comunicado que lleva 64 firmas, retoma el caso de los 257 frascos con fetos guardados durante 15 años en el Hospital “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela. Allí se habla directamente de “violencia institucional de las mujeres” y pidieron a las autoridades provinciales que se expidan respecto de lo hecho por el Jefe de Anatomía Patológica del efector público, quien fue el responsable del hecho en cuestión.

“En estos días se nos hizo conocer un hecho por demás espeluznante. En el hospital local alguien, no sabemos quién, conservó, guardó doscientos cincuenta y siete fetos (257), fetos no viables, producto de abortos espontáneos desde el año 2005 hasta el 2020″, comienza el texto y agrega: “La explicación por demás inverosímil es que fueron observados casualmente por este jefe de Patología y según sus convicciones “religiosas” (palabra que no se usa) creyó necesario según su conciencia que estos fetos recibieran sepultura”.

Dicen: “Esta situación fue llevada a la justicia y en el año 2021 reciben una autorización judicial para realizar el procedimiento ya que se había traspasado el período que establece la ley. A esto se le sumaba que la ley 26413 establece no solo un plazo sino también requisitos para los registros de las muertes fetales, lo que no se cumplía en ninguno de los casos de estos fetos. La jueza hace una interpretación basada en otra interpretación que hace el médico en primer término y el abogado después, ya que sus creencias les impiden respetar el protocolo. Es decir que ellos no solo se toman la atribución de conservar esos fetos, sino que obligan a estas mujeres a llevar adelante una acción, mujeres que solo son tenidas en cuenta a la hora de inscribir sus nombres y pagar los gastos que implican el paso por el Registro civil, la funeraria y el cementerio local”.

“En ningún momento se pensó en el sufrimiento de ellas, que seguramente fue superado, ya que hablamos de abortos producidos hace más de diez años, algunos más, algunos menos, sino que se las re-victimiza recordándoles, y haciéndoles revivir nuevamente la situación, en nombre de un supuesto derecho de persona que no existe como tal porque los derechos de las personas se adquieren con el nacimiento y en nombre de una humanidad que parte de una violación de una ley”, indican.

“Desde hace años venimos asistiendo y resistiendo en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, a los avances de una derecha religiosa que se presenta en los medios y las instituciones, lugares donde somos desconocidas la mayoría de las militantes, no solo para ocupar espacios sino también para vulnerar nuestros derechos”, completan.

“Como feministas pertenecientes a distintas organizaciones de la ciudad manifestamos nuestra preocupación e indignación por las acciones que se nos ofrecen lavadas de ideología pero no son más que retrocesos en cuanto a derechos ganados y avances por parte de este sector antiderechos, que no hace más que desconocer las leyes conseguidas por las luchas feministas en nuestro país y en el mundo”, señalan.

“Comenzamos a sufrir este atropello cuando el Director del Hospital en su momento declaró al Hospital Jaime Ferré objetor de conciencia en su totalidad, sin respetar los protocolos que se corresponden con la Salud pública. Tuvimos que salir al cruce para recordarle cuáles eran sus obligaciones. Salimos en los medios de todo el país en los que siempre se marca el retroceso que se vive en nuestra ciudad en cuestión de derechos” sostienen.

“En 2015 y con el aval de la gestión municipal, se declara a la ciudad Pro Vida y Pro Familia, oportunidad que nos ubica en la Edad Media de las ciudades del país en las que se aprobó dicha declaración. También de esta manera la ciudad ganó repercusión en los medios nacionales”, recuerdan y agregan: “En 2018 asistimos a la discusión con ediles del concejo y posteriormente con el intendente actual sobre la Ordenanza de Protección Integral de la Mujer Embarazada en Situación de Vulnerabilidad y el Niño Por Nacer, presentada por una organización a la que pertenece el abogado Possetto que interviene en la causa mencionada al inicio de este comunicado. Esta ordenanza se refiere a la obligación del Estado municipal de asistir a embarazos vulnerables y defensa del niño por nacer. Ya en aquel momento discutimos la violación de leyes, códigos, declaraciones internacionales y marcamos la ausencia de protagonismo de las mujeres ya que eran importantes el embarazo y los niños por nacer”.

“No nos sorprende que este hecho que ya casi tiene tres años, surja justamente veinte días antes de las PASO. Pensamos que para algunos partidos cualquier estrategia es buena para obtener votos.

No nos sorprende el silencio de los medios locales y las autoridades de cualquier nivel.

Por eso no vamos a dejar de decir que:

1) nuevamente en esta ciudad las mujeres vemos nuestros derechos vulnerados;

2) las leyes deben respetarse y no reinterpretarse según creencias personales;

3) las autoridades de Salud Pública y de Género de la Provincia deben expedirse sobre este caso de extrema gravedad para las mujeres de la región y la zona y deben asegurarnos el respeto de las leyes para que no quedemos expuestas a casos de violencia institucional.

Esperamos que en los próximos días sepamos que nuestra salud y decisiones estén garantizadas, que los Estados locales, provinciales y nacionales acompañen nuestras demandas y no que seamos otra vez la medida de las discusiones de las que no participamos”.

Adherimos:

Movimiento Evita Rafaela

Ex integrantes de Enredadera Colectiva feminista

Claudia Perren, docente jubilada y militante feminista

Dahiana Belfiori, escritora y militante feminista - Rosario

Marina Trossero, fotógrafa y militante feminista – Villa Giardino

Antonella Ré

Unidad Ciudadana Rafaela

Lucila De Ponti (Diputada)

Mujeres Evita Nacional, responsable: María José Poncino

Mujeres Evita Santa Fe

Sonia Tessa, periodista de Rosario

María Claudia Demichelis

María José Scavino, autoconvocada

Actrices Feministas Córdoba

La Cámpora

CTA-T Sec de Acción Política

Empoderadas Rafaela

Organización ATE Rafaela verdeblancavioleta Secretaría de Género

Maricel López

Verónica Imoberdorf

Adriana Giorgis

Yanina Zamora

Vanesa Giailevra

Verónica Brasca

Asociación Civil Barbiana

Aime López

Emilce Abrego – Reconquista

Compañía teatral A puro drama – Reconquista

Mujeres Evita Reconquista

Lina Medina

Florencia Armando

Marianela Grazioli

Delfina Barreiro

Margarita Molfino

Colectiva feminista Savia – Reconquista

Emiliana Giussani

Rafael Rocca

Natalia Quintana

Ivana Aguirre

Mujeres de Negro – Rosario

Celeste Morin

Nanas socorristas en red Santa Fe

Cooperativa de trabajo Mural Comunicación LTDA

Noelia Sterren

Carina Radilov Chirov

Agostina Bortolotto

Tabata Soldán – Curitiba, Paraná, Brasil

Nadia Podsiadlo, abogada cannábica con perspectiva de género

La Viaraza colectiva – Sunchales

Bárbara Strauss – Montevideo, Uruguay

Marilú de la Riva

Familia Lizárraga

Dra. Carina Ronchi – Reconquista

Cultura Cannábica – Rafaela

Nadia Rosales

Doris Chacón, presidenta de Centro Testimonio; coordinadora del grupo de Mujeres y Diversidades de la Red de Comunicadores del Mercosur

Mujeres Evita Firmat

Mauricio Aguilera – Dirección de Diversidad Sexual de la CTA AUTÓNOMA – Provincia de Santa Fe

Coop. de Trabajo Mural Comunicación LTDA

Marisa Gutiérrez, actriz

Liset Mahmud, autoconvocada

Susana Gutiérrez, autoconvocada

Marcelo Allasino

Gustavo Mondino