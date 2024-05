FESTRAM denuncia irregularidades en San Cristóbal y Ceres

El viernes 24 de Mayo, Belén Gutiérrez, Luciana Menighini, y Antonio Ruiz integrantes de FESTRAM acompañaron a la titular de la Caja Municipal de Jubilaciones de Santa Fe, Dra. Valeria López Delzhar, en las inspecciones que la misma realizara a las localidades de San Cristóbal y Ceres.

En la primera de las ciudades nombradas se le solicitó al municipio los decretos correspondientes a los nombramientos de personal en carácter de “colaboradores”, y acelerar los pases a planta permanente.

Sobre la primera de las demandas el titular del Ejecutivo, Marcelo Raúl Andreychuk, presentó los decretos que ya estaban elaborados y se comprometió a remitir los faltantes en los próximos días. A su vez afirmó, que se está procediendo al pase a planta de 10 trabajadores y en el transcurso del año, se irán cubriendo las vacantes que -por las jubilaciones del personal- se vayan produciendo y se incorporarán a planta aproximadamente un total de treinta y cinco (35) trabajadorxs, como así también resaltó la labor que viene realizando junto al sindicato para la pronta regularización en la igualdad de escalas

La presidenta de la Caja dejó en claro, en las dos localidades, que en esta primera visita el objetivo era transmitir la metodología de trabajo de la actual gestión, y la imperiosa necesidad de transformar a la Caja en un organismo sustentable.

En la localidad de Ceres, la funcionaria y la delegación sindical fueron recibidos por el Secretario de Hacienda Miguel Andrada, donde la Intendenta es Alejandra Dupoy. En esta visita, se explicitó que en esta localidad no ha ingresado ningún trabajador a planta en los últimos cinco años, y según palabras de dicho funcionario, no tienen en vista hacerlo, por lo menos en el presente. Este cuadro de situación se complejiza porque desde 2020 se han ido creando vacantes (jubilación, fallecimientos, etc.) que hoy ya superan los cuarenta (40) puestos laborales desiertos, a lo que hay que sumarle la necesidad de blanqueo de más de cien (100) puestos laborales que ostentan varios años de trabajo en negro sin obra social, sin resguardo de la legislación municipal y sin poder avizorar una futura jubilación por sus servicios prestados a la comunidad, tal como lo señalara la Secretaria General del Sindicato Luciana Menighini.

SITRAM CERES también se ha reunido con concejales de la ciudad sin poder hasta ahora destrabar esta situación inequitativa, aún más, cuando en el Cuerpo Legislativo, el partido de gobierno cuenta con mayoría propia.

La titular de la Caja de Jubilaciones resaltó la intención de trabajar en equipo con los gremios que se ven afectados por estas situaciones y brindó, a los ejecutivos locales, un tiempo prudencial para que se cumpla con los requerimientos del organismo.

FESTRAM desea exponer públicamente este tipo de abusos y desmanejos de algunos municipios donde se avasallan derechos legislados que implican empleos de calidad y dignidad para los trabajadores y trabajadoras municipales, pero que también generan un impacto negativo en las finanzas del organismo previsional.