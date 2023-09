Este sábado Castellano entrega su último presupuesto al Concejo

La administración de Luis Castellano tendrá este sábado uno de sus últimos actos: la presentación del Presupuesto y Tributaria 2024. Será solamente para cumplir: cuando asuma Leo Viotti la intendencia, será modificado.

De acuerdo a los primeros datos que se conocieron, el Presupuesto 2024 rondará los 25.000 millones de pesos. Es más del doble de lo que se terminó aprobando para el 2023. Un claro efecto de la inflación que sufre la población argentina.

Uno de los principales puntos a analizar es cómo pensaba la administración actual pagar los salarios. Es que, mientras que hace un año, con el 70% de la recaudación local se alcanzaban a pagar los sueldos, hoy se necesita el 107%. Es decir, no alcanza con lo recaudado por Derechos, Tasas y Sisas, sino que se necesita de la coparticipación, ya sea provincial o nacional.

Esto le deja poco margen de maniobra a la futura administración municipal: es que 8 de cada 10 pesos recaudados se irán a la masa salarial. El resto, para cubrir el resto de los gastos y, lo que quede -muy poco- a obra pública.

Otro de los puntos que forma parte de la discusión de la transición es la “deuda flotante”. ¿De qué se trata esto? Supongamos que una familia tiene “cuenta” en una despensa, en alguna tienda de ropa, en alguna farmacia. A comienzo de mes, se salda esa cuenta -o se paga una parte y se acumula el resto-. Eso es una “deuda flotante”. Forma parte de los gastos corrientes, pero no se cubre inmediatamente. Incluso, se puede postergar el pago. Hoy la deuda flotante de la Municipalidad de Rafaela es de 600 millones de pesos. Es decir, a los proveedores se les debe ese monto. Sobre el total de los futuros ingresos, es de solo 2.5%. Es baja. Pero el tema es que no se salda todo a comienzo de mes: en los últimos, se han ido acumulando y hay proveedores que no están cobrando en los plazos pautados.

Lo otro que debe ser confirmado es que la administración local le dejará a la futura un plazo fijo en dólares de unos U$S 2 millones. Es una cifra importante, pero solamente alcanzaría para pagar un mes de sueldos. Bastante poco como espalda financiera.

La Tributaria 2024 debe contemplar modificaciones en los “impuestos” locales. Por lo general, no hay grandes cambios en los últimos años y, teniendo en cuenta que la actual administración no continuará, no debería haber modificaciones sustanciales.

Habrá que esperar a que se de la inflación de octubre (a comienzos de noviembre) para saber cuánto debería subir la Tasa General de Inmuebles en el primer semestre. La primera definición que dará Viotti (que lo votará como concejal pero lo ejecutará como intendente) es si avalará lo que diga la Fórmula Polinómica (que es un promedio de sueldos, principales insumos como el combustible o la inflación mayorista) o lo tomará como referencia pero irá a la baja, tal cual como venían haciendo como oposición.

Todo se comenzará a resolver a partir de las próximas semanas.