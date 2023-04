Este jueves no hay recolección de residuos en Rafaela: un joven murió como consecuencia de un accidente laboral

La Municipalidad de Rafaela anunció en la tarde de este jueves que esta noche no habrá recolección de residuos como consecuencia de la muerte de uno de sus recolectores.

“La Municipalidad de Rafaela lamenta profundamente el fallecimiento de Andy Argañaraz, trabajador del área de recolección de residuos. Al respecto, se informa que este jueves 20 no se prestará el servicio de recolección nocturno, como tampoco el de la mañana del día posterior. Por tratarse de un día de duelo para la familia, amigos y compañeros de trabajo de Andy Argañaráz, se decidió acompañarlos en su dolor”, indicó el escueto comunicado.

Detrás del mismo hay una historia que nuevamente enfrenta al Sindicato de Empleados y Obreros Municipales con la Municipalidad de Rafaela.

Hace un mes, Andrés, de solo 23 años, se golpeó el codo mientras brindaba el servicio de recolección domiciliaria, uno de los lugares en donde las lesiones son muy comunes. Fue un golpe y herida en el codo. Inicialmente, no parecía grave. No se pudo intervenir rápidamente la herida por una sencilla razón: los camiones recolectores no tienen botiquines de emergencia, de primeros auxilios, “porque se los roban”, según lo publicado por el diario Castellanos.

Los delegados municipales, que analizaron el triste desenlace, quedaron muy disconformes con las actuaciones del médico municipal y de la ART. Decidieron ponerle un yeso a Andrés. Él seguía con dolores y la evolución no era favorable. Cuando decidieron ver qué era lo que ocultaba el yeso, notaron que había una infección: una bacteria había tomado a los pulmones y que se requería una internación. No alcanzó como para revertir el avance de la misma.

Esto puso nuevamente en tensión al gremio y al Ejecutivo.