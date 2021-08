El ajedrez tiene reglas simples, que como cualquier otro juego deben aprenderse antes de empezar. Cómo mueven los peones, cómo hacer el enroque, y qué significa dar jaque mate, entre otras. Son varias las reglas, que se traducen en todos los idiomas, y es que el ajedrez se juega igual en Rafaela que en Holanda.

Pasó a visitarnos por la escuela de Ajedrez de Atlético de Rafaela, Juan José Quattordio, quien supiera ser un destacado alumno y docente de esta, y que radicado en otro país sigue en contacto con la institución, y claro, su pasión. El rafaelino reside en Holanda junto a su familia, su mujer y dos hijos varones y en ese viaje de visita aprovechamos la oportunidad para entrevistarlo y hablar de las formas de aprender, enseñar y difundir ajedrez.

Juanjo tiene 43 años, estudió ingeniería química en Santa Fe, y hace 8 años se mudó a Holanda, y trabaja para una compañía que justamente hace proyectos para empresas petroquímicas. Compartimos parte de la charla con Juan, quién además de ser un gran ajedrecista es un cálido entrevistado, dispuesto a compartir su vida y aprendizajes.

Sus logros ajedrecísticos

“Empecé a jugar ajedrez a los 9 años, en el club Atlético, porque un amigo me invitó. Y jugué hasta los 18 años, que terminé la escuela secundaria. Desde los 15 a los 18 también di clases de ajedrez en el club, junto con otros profesores”.

Dentro de los torneos más importantes en los que Juanjo se destacó se encuentra el Campeonato Argentino cuando tenía 14 años, en el que salió 1° y le otorgó la clasificación para el Mundial en Alemania; y ese mismo año el Campeonato Panamericano que se disputó en Salta, en el que también obtuvo el 1° puesto. Y luego el Campeonato Sub18, en el que salió 2°, “ya en esos torneos hay gente muy fuerte jugando, por la edad y el nivel de competición de los jugadores”.

“Había empatado el segundo puesto con Diego Pereyra, que para mí en ese momento era mejor que yo. Pero en el desempate me fue bien, estaba inspirado y quedé segundo”, cuenta Juan José.

Profundizando sobre esa idea de inspiración que surge en la entrevista, el jugador remarca: “Es como cuando un delantero tiene un buen día y mete 3 goles, y al domingo siguiente no los hace, es una cosa así. Simplemente pienso que estaba jugando al máximo de mis capacidades”.

Además de tener buenos o malos días, el rafaelino menciona la importancia de tener claro qué ritmo de juego a uno le queda mejor. Y es que, en la actualidad, se puede jugar de forma online o presencial, en muchos tiempos de juegos, partidas más lentas, pensadas o rápidas de minutos, en los que se debe ser ágil con la mente y las manos.

“Si miro mi Elo en partidas pensadas es más alto que en partidas Blitz. No es mi fuerte evidentemente, pero me gusta también jugarlo”. Para aquel que se topa por primera vez con el mundo del ajedrez tiene que saber que el sistema de puntuación en ajedrez es a través de un método matemático que se llama Elo, y debe su nombre al apellido del físico ajedrecista que lo inventó.

No hay que dejar solo al deportista

Le preguntamos al ingeniero por sus logros, y nos detalló varios de ellos, inclusive la oportunidad de jugar un Mundial en el exterior, “ajedrecísticamente estuve por la mitad de la tabla, pero lo más importante de esas experiencias es que te abren la cabeza”, afirma.

Juanjo también nos sorprende con una lección de humildad: “Los logros que uno obtiene son la recompensa suficiente por el esfuerzo. Pero también es fundamental comprender que, si uno no obtiene el resultado buscado, no deja de ser un juego. Y lo importante es lo que uno aprende en el camino. Estuvimos hablando del torneo que gané, pero también te puedo contar todos los torneos que no gané”, se ríe.

Lograr resultados es una combinación, Juan hace referencia al acompañamiento de su familia, el club y la escuela, ya que por sus viajes debió ausentarse de manera prolongada. “No hay que dejar solo al deportista, las cosas no son por azar”.

¿Cualquiera puede jugar ajedrez?

Hay muchas teorías sobre la vinculación de este deporte-ciencia con la matemática y la lógica. Pero no deja de ser un juego, y más allá de los resultados, la clave está en volver a la esencia, aquello que nos moviliza desde la infancia: divertirse.

En ese sentido Juanjo refuerza la idea, “cualquiera puede jugar ajedrez. Es un juego muy divertido, y hoy en día es mucho más fácil a través del juego online. Te descargas una app, mirás algún tutorial para aprender a jugar y listo, ¡ya te podés meter en el mundo del ajedrez!”

Para todos los interesados e interesadas en aprender a jugar, o mejorar su táctica y estrategia, los invitamos a contactarse con Sergio Mugna al 3492 15695399 o nuestro Instagram @escueladeajedrezar. ¡A jugar!