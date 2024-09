Es ley la Reforma Previsional: interrumpieron a un diputado rafaelino para anticipar la votación

La Reforma Previsional se sancionó como ley en el mediodía de este jueves, cuando en la Cámara de Diputados se decidió suspender el orden del día, cortar el discurso de un diputado rafaelino y adelantar el voto, ante los graves incidentes que estaban ocurriendo en la puerta de ingreso.

Ya desde la mañana, muchos gremios se apostaron en la sede de la Legislatura, para manifestar su descontento: AMSAFE y SADOP (que incluyeron paros y el reproche del Gobernador, que los tildó de “mentirosos”), médicos, municipales y otros empleados estatales (no ATE ni UPCN). En la puerta, había un vallado, lo que ya anticipaba una jornada complicada. Finalmente, se retiraron: “Las vallas fueron retiradas en común acuerdo con el Gobierno de Santa Fe porque pensábamos que la gran mayoría de los manifestantes se iban a expresar de manera pacifica” dijo después el socialista Pablo Farías.

Con el correr de los minutos, y ante la imposibilidad de que representantes gremiales pudieran ingresar, finalmente se dejó pasar a dos por sindicato. Pero eso no calmó los ánimos, que se fueron tensando.

Antes de permitir el ingreso de los representantes gremiales por intermediación de algunos diputados, la Policía había trabado el ingreso. La sesión ya empezó. El Gobierno tendrá ley por los votos del bloque Unidos que llevó a Pullaro a la Casa Gris: UCR, PRO y socialismo. pic.twitter.com/ehMz90itgD — Hernán Funes (@HernanFunes) September 12, 2024

Lo cierto es que, en determinado momento, aquellos que estaban en el “frente de batalla” lograron vencer a la pobre resistencia policial (el operativo no pareció estar bien armado) y rompieron la puerta de ingreso. Para evitar que entre la gente, decidieron tirarle gases y vaciar los matafuegos que estaban en el hall de entrada.

Los gremios abrieron la puerta de la Legislatura. Gas pimienta en la explanada pic.twitter.com/A8yv6AxySh — Agu Vissio (@AgustinVissio) September 12, 2024

Imágenes de los elementos arrojados por los manifestantes hacia el interior de la legislatura pic.twitter.com/KbZjsNfjwI — Mario Galoppo (@mariogaloppo) September 12, 2024

¡Urgente! 🚨 Tensión en la legislatura provincial



Un grupo de infantería se encuentra en el recinto por disturbios mientras se trata la reforma previsional. pic.twitter.com/zjfFHg0puR — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2024

Más imágenes de los desmanes en legislatura pic.twitter.com/XJyOMzII5e — Mario Galoppo (@mariogaloppo) September 12, 2024

Ante esta situación, el diputado Pablo Farías interrumpió a su colega, el rafaelino Juan Domingo Argañaraz y mocionó directamente ir a la votación, para después continuar el debate. Pero ya con el tema resuelto.

Escándalo, el momento donde Clara García le corta de forma abrupta el discurso al diputado Argañaráz y Pablo Farias pide ir directo a la votación para garantizar que se apruebe la reforma jubilatoria .. ¿Por qué tanto apuro para que salga así? pic.twitter.com/jjfZjFEbyp — Federico Gayoso (@gayosofede) September 12, 2024

La votación se dio de forma inmediata y el oficialismo ganó: 23 votos positivos, 9 negativos y 11 abstenciones. Tras ello, se fue a un cuarto intermedio, a la espera de que los ánimos se aletargaran.

Aquí comenzó otra polémica: una de las diputadas más activas fue Amalia Granata. Ésta denunció que ni ella ni su bloque había votado por la abstención -como figuraba oficialmente- sino que fue por la negativa. Por ello, pidió la nulidad. Tras el regreso a las bancas, se decidió que no se aceptaría esto, que la votación quedaría en firme. Fabián Palo Oliver dejó asentado que, en realidad, algunos de los que no votaron fue porque no sabían que quedaba habilitada la chance de la abstención. Entonces, dijeron que la votación fue 23 positivos a 20 negativos.

Santa Fe: en el recinto, la mayoría que tiene Unidos rechazó reconsiderar la votación de la reforma y emergencia previsional en Santa Fe. Lo habían pedido Somos Vida y el PJ. Para el oficialismo ES LEY. ⚠️ El gobernador Pullaro planea promulgarla en muy corto plazo. — Hernán Funes (@HernanFunes) September 12, 2024

A la hora de los balances, el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, aseguró que hubo 7 policías heridos, entre ellas, una mujer policía que tenía un vidrio en uno de sus ojos. La Cámara de Diputados también anticipó que habrá una denuncia penal para determinar quienes fueron los responsables.

Ahora, se espera que el gobernador Maximiliano Pullaro promulgue la ley rápidamente. Incluso, algunos, hablaban de este viernes por la mañana.