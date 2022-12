Entregaron certificados a 391 egresados de programas de capacitación provincial

Este lunes, en la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”, se hizo entrega de los certificados a las y los 391 egresados de los programas Santa Fe Capacita, Promotores Gerontológicos, Mayores en Red y Gestión Empresarial.

En dicha entrega estuvieron presentes el intendente Luis Castellano; el subsecretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Eduardo Massot; el secretario de Producción Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; la directora Provincial de Capacitación y Formación Laboral Valeria March; el jefe de la Agencia Territorial de Santa Fe, Daniel Mendoza; la directora Provincial de Adultos Mayores; Lucía Billoud; representantes de sindicatos e instituciones formativas, docentes, participantes, y público en general, entre otros.

“Educación, capacitación y trabajo”

En el cierre del evento, el intendente Luis Castellano expresó: “Esta es una ciudad que sale a buscar el futuro, y nosotros queremos salir a buscar el futuro con ustedes. Es una interacción muy linda porque más de 390 personas pasaron por estos cursos”.

“Hay algo que me parece fundamental y que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, la rafaelina: acá, donde te paran, en cualquier barrio, te piden trabajo, no un plan. Eso me parece que hay que mantenerlo porque es la base con la cual creció y se desarrolló la ciudad: educación, capacitación y trabajo”.

A su turno, Roberto Oesquer, secretario General de la CGT, agregó: “Creo que esto demuestra las ganas de aprender y llevar adelante un futuro para todos. No solamente está la posibilidad de una salida laboral, sino también el desarrollo personal de cada uno. Seguramente esto les permitirá en un tiempo independizarse y tener sus emprendimientos propios”.

Por último, el funcionario provincial, Eduardo Massot, valoró: “Los felicito porque hoy culminan una etapa de un aprendizaje que debe ser permanente. Indudablemente, todos los cursos y capacitaciones son muy valiosos. Esto mejora la empleabilidad, la posibilidad de acceder a un mejor empleo, de hacer un emprendimiento autónomo y también la mejora de lo colectivo. No solo ustedes mejoran, sus familias también. Y también se mejora la ciudad, las empresas, la provincia y el país”.

Las formaciones

Durante el 2022 las capacitaciones brindadas por Santa Fe Capacita a la comunidad rafaelina fueron: asesoría de ventas; atención y cuidado de adultos mayores; atención al público con manejo de caja; operación de autoelevadores; mantenimiento y reparación de celulares; colocador/a de pisos y cerámicos; operario y operaria industrial; panificación sin TACC; limpieza institucional; operación de logística y almacén; medios de comunicación y narrativa.

Además, en esta oportunidad también se reconoció la trayectoria de las personas que realizaron las formaciones de Promotores Gerontológicos, Mayores en Red y Gestión Empresarial.

Trabajo conjunto

Cabe resaltar que las diversas formaciones se dieron en articulación con diferentes sindicatos, empresas, instituciones y vecinales. Ellos son: UOM, STIA, SOIVA, UTN-FRRa, CAF Nº 30, ITEC Rafaela, DIAT, DISER, Centro de Día, Autoelevadores Mauri, JIT Lubricación, Grana, Carreteles Rafaela y Limansky S.A, entre otros.