Emotivo reconocimiento del Concejo Municipal de Rafaela la trayectoria a Félix “Lolo” Bauducco

En la mañana de este jueves, se desarrolló una nueva sesión ordinaria del Concejo Municipal. Pero no fue una más: es que buena parte de la misma fue dedicada a reconocer la trayectoria de un verdadero personaje de la ciudad: Félix “Lolo” Bauducco.

Nacido en Humberto Primo, con el paso del tiempo, tomó a Rafaela como su ciudad. Aquí desarrolló toda su tarea: de locutor, de organizador de eventos y también política. “Me vine aquí a los 15 y ahora estoy por cumplir 85″, destalló.

“Nadie me conoce como ‘Félix’. De hecho, cuando me llamaban así, no respondía en la escuela”, comentó en su discurso. “Nos mandaban cartas de Santiago del Estero, de Chaco. Y lo único que decía era Lolo Rafaela. Y me llegaban”, completó.

“Se está por inaugurar el nuevo acueducto. Y es una de las cosas por lo que tanto luche. Incluso, por el primero”, dijo.

“Rafaela ha crecido pero le falta. Sigo bregando por algunas otras. Aplaudo las cosas buenas. No pregunto quien las hizo. Y pido por favor que cuidemos nuestra plaza central. Que no la descuidemos”, indicó y reclamó por uno de sus eternos reclamos: baños públicos para la 25 de Mayo.