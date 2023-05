Emotivo homenaje al profe Jorge Sara

El Concejo Municipal de Rafaela reconoció la trayectoria al profesor Jorge Sara, que con su pileta climatizada, la primera en la ciudad, hace 30 años, daba un paso notable a la posibilidad de practicar natación todo el año. Pero no solo eso, sino también la posibilidad de la concreción de rehabilitaciones en un espacio de bajo impacto, posibilitando la recuperación de muchos rafaelinos.

Como cada uno de estos eventos, la emoción se apodera de los protagonistas, que siempre están acompañados por su familia. Y, en este caso en particular, cada uno de ellos también forma parte de esta actividad.

Sara recordó que hace 30 años, casi no había gas natural en la ciudad. Mucho menos en el barrio Juan de Garay, que recién tomaba impulso. Pero Jorge sabía que la planta de Williner, a escasos metros de la ubicación de la pileta, en la tan particular calle Guayaquil, operaba con fuel oil, el combustible de los aviones. Y se preguntó si no podía hacer algo así, con alguna caldera. Y la hizo con gasoil.

Hoy, en esa pileta, concurren desde bebés hasta adultos mayores. Y, como dijimos, también personas que pueden lograr rehabilitarse de algún accidente. Un verdadero pionero, que le abrió las puertas a otros establecimientos similares, ya sean clubes o particulares.