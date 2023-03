El stand up renovó la propuesta en Verano Acá

Este viernes por la noche se llevó a cabo una presentación de stand up en el interior del galpón del Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”.

Se trató de un evento novedoso en el programa Verano Acá según lo manifestado por el secretario de Cultura, Claudio Stepffer: “Hacía mucho tiempo que el programa de verano no incluía una propuesta de este tipo. Si bien ofrecimos espectáculos escénicos en años anteriores, el género del stand up y del varieté hacía mucho que no formaba parte de la agenda de verano”.

En esta oportunidad se presentaron Valentina Porta y Pablo Botteri, de Rafaela; Jorge Fossetti, de Rosario; y Fer “el pelado de TikTok” Ender, de Buenos Aires.

“Fueron tres números muy buenos, la gente los disfrutó mucho. Siempre incluimos artistas locales en nuestros eventos y esta no fue la excepción. Comienza a haber una movida standapera en la ciudad y queremos acompañarla también. Esta noche fue la primera de otras que iremos sumando durante el año”, adelantó el funcionario.