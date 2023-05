El PDP presentó la lista de concejales que encabeza Lisandro Mársico

En la sede del Partido Demócrata Progresista se llevó a cabo la conferencia de prensa donde se presentó la lista de precandidatos a concejales que encabeza Lisandro Mársico, actual Concejal y que aspira a un nuevo período en el órgano legislativo local. El Partido Demócrata Progresista forma parte de este gran frente provincial Unidos para Cambiar Santa Fe.

A Mársico lo acompañan la Arquitecta Carla Boidi, que colabora con el edil en el Concejo Municipal; el abogado Pablo Miassi, de larga trayectoria en el PDP, Sandra Gilli, comerciante; Javier Grande, comerciante y quién fuera presidente de la vecinal del Bº Güemes y de la Federación de Vecinales, Mariana Bertolín, docente particular; Mario Sartorio, docente y Fabiana Alvarez, coach y terapeuta en biodescodificación.

El precandidato a Intendente que acompañan desde el PDP, es Leonardo Viotti, a senador departamental Gonzalo Aira y a Gobernador Maximiliano Pullaro.

“Nosotros con Leo venimos a plantear otro modelo de ciudad, una Rafaela donde la prevención en seguridad atraviesa áreas municipales como ser el desarrollo humano, donde se debe realizar un trabajo a conciencia con los sectores vulnerables y a partir de las infancias. Donde deben incrementarse los insumos tecnológicos necesarios para realizar prevención. El dispositivo multiagencial debe volver a funcionar como política de estado, como puede ser que pasamos largo tiempo donde el actual Intendente Municipal no fomentaba ni tenía contacto con el fiscal regional, cuando debería haber habido una política de trabajo conjunto en este aspecto, es fundamental. en virtud de un estudio político criminal serio tendiente al logro de la paz social. Las mesas barriales de seguridad deben tener una amplia participación, actualmente no funcionan como debería ser. Debemos volver a trabajar sobre ellas y profundizar su aplicación”, sostuvo el concejal pedepista.

“De una vez por todas el transporte público de convertirse en amigable con la gente, donde lo relacionado a la conectividad vial sea uno de los ejes de la gestión, el desarrollo urbano social, con todo lo que implica según el concepto de la Nueva Agenda de la ONU debe ser una prioridad. El desarrollo humano hoy no lo trabajan con la verdadera dirección de su significado y actualmente es el típico asistencialismo justicialista que solo tiene fines electorales, esto lo planteamos en el Concejo, y siempre siguieron con esta práctica nefasta” acusó Mársico.

Lisandro Mársico y Carla Boidi, candidatos y referentes del PDP Foto: Prensa PDP

“La inclusión de las personas con discapacidad debe ser una realidad palpable y no meros anuncios que se diluyen con el correr del tiempo. Planteamos el trabajo desde la primera hora sobre los espacios públicos y no a las apuradas porque se está en época electoral, ahora están cambiando juegos en los parques que tenían 50 años” apuntó el edil demoprogresista.

“El tránsito debe ser una política de estado, venimos planteado desde el Concejo las deficiencias en su control por parte del Municipio, pero se opta por mirar para otro lado”, manifestó el precandidato del PDP

“Hace tiempo vengo conjuntamente con mi espacio conformando equipos de trabajo, para llegar a gobernar la Ciudad, nosotros también lo podemos hacer, quiero ser un Intendente que se ponga al frente de la seguridad, que reclame, que gestione, no que se esconda, vamos a trabajar junto con la justicia no podemos estar disociados con ella; armamos iniciativas que queremos llevar adelante teniendo en cuenta la educación, el trabajo social, la potenciación de las capacitaciones, poniendo en valor a los emprendedores; no vamos a mirar para otro lado en la problemática del tránsito, haciendo especial referencia en la concientización; queremos salir del modelo de asistencialismo con fines electoralistas para trabajar en un esquema de desarrollo humano, con fines preventivos y educativos. Estamos preparados para este gran desafío y esperamos que los vecinos nos acompañen en este cambio que estamos planteando”, manifestó el precandidato a Intendente Leonardo Viotti.

Tenemos el objetivo bien claro de trabajar para hacer una gestión más moderna, eficiente, ágil, cercana al vecino y más austera. Durante el transcurso de la campaña vamos a ir dando a conocer los planes de gobierno en cada área y el equipo de personas con los que los vamos a hacer realidad”, dejó en claro Viotti.

“Seguiremos planteando proyectos, trabajamos con este equipo en ideas que llevamos al órgano legislativo, cual también lo entendemos como él espacio de control natural y legal del Departamento Ejecutivo y como un puente con el vecino, para llevar sus problemáticas al seno del Concejo y luego al Intendente quién tiene la obligación y responsabilidad de otorgarles una respuesta y solución”, prosiguió el legislador local y precandidato.

“Con respecto a los integrantes de la nómina de concejales no me queda más que palabras de agradecimiento a ellas y ellos, que se comprometieron, que se interesaron, que están siempre apoyando y aportan su granito de arena, para mejorar la Ciudad, sitio del cual conocen sus problemas y necesidades, en virtud de las actividades que realizan y de las instituciones que integran” expuso Lisandro Mársico.

Mársico agradeció la presencia del exconcejal Hugo Menossi, quién se acercó a saludar y presenciar la conferencia de prensa.