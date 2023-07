El lunes 31 de julio cierra el Autoservicio Rocca Hnos.

Un gran pedazo de la historia comercial de Rafaela dice adiós. Es que el lunes 31 de julio será el último día en donde el Autoservicio Rocca Hnos. tendrá sus puertas abiertas

Así lo comunicó Carlitos Roba, su principal referente, a través de un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. “Me da mucha nostalgia la noticia que les tengo que dar, pero algún día tenía que llegar. El lunes 31 de julio cerraremos las puertas de este negocio definitivamente”, contó.

“A lo largo de esta historia, mía de 50 años y 94 del negocio, hemos forjado nuestras propias identidades. El nombre del Autoservicio Rocca y todos sus integrantes, no tenemos otra cosa más que palabras de agradecimiento por la fidelidad, por la concurrencia y por la confianza que siempre han depositado en nosotros”.

“En lo particular, siempre dije que este fue mi lugar en el mundo, en donde he desarrollado gran parte de mi vida. Siempre lo he hecho con mucho gusto. He recibido mucho más de lo que dí y eso lo voy a guardar en el corazón. (...) Hoy, en nombre del autoservicio Rocca, les decimos ‘hasta siempre’ y ojalá que nos volvamos a encontrar con cada uno de ustedes en esta nueva etapa”, completó.

