El caso de los 257 fetos guardados en el Hospital de Rafaela llegó a la televisión nacional

El caso estalló a nivel local hace varias semanas. Pero con el paso del tiempo, sigue generando repercusiones tanto a nivel provincial como nacional el caso judicial por el cual los 257 fetos que fueron guardados en frascos y ubicados en un armario del Hospital “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela ahora puedan recibir una sepultura, luego de una resolución judicial. La misma fue en 2021, pero tomó estado público a comienzos de julio.

Ahora, el caso llegó a la televisión nacional. En este caso, fue en América, en “El Diario de Mariana”. El que presentó el tema fue el periodista Martín Candalaft: allí recuerda que desde 2005, el Jefe de Anatomía Patológica del Hospital “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela, Jorge Perez, comienza a guardar los fetos de menos de 500 gr. y de menos de 20 semanas de gestación que habían perdido la vida, por entender que no eran residuos patológicos, sino personas. A los padres, le habían dicho que se habían descartado. Esta situación perduró durante 15 años: en total, se guardaron 257 fetos.

Mientras tanto, en frente al Hospital de Rafaela se encontraba Bernabela, la mamá de mellizos que no pudieron llegar a término, entrevistada por la periodista local Mayra Aguilar. En el 2021, recibió la notificación por parte de la Justicia para poder darle sepultura a sus hijos. Bernabela es una de las 6, de las 241 madres que recibieron la cédula judicial.

“En este momento estábamos pasando un momento no muy bueno, había perdido hacía un mes a mi abuela. Cuando me llegó la cédula, no lo dudé: dejé mis datos personales. Fue muy shockeante: no entendía nada, porque habían pasado 10 años”, dijo.

“El 22 de febrero del año pasado yo pude enterrar a mis hijos al lado de mi abuela y puedo decir que descansan en paz”, señaló.