El acto del día del trabajador en Rafaela terminó con declaraciones cruzadas

El acto por el día del trabajador en Rafaela marcó diferencias políticas entre la actual conducción de la Municipalidad de Rafaela y la de la CGT. Durante décadas, era un espacio en donde los sindicatos podían expresarse durante el encuentro. Pero no fue así en esta oportunidad.

El acto no se desarrolló en la Placita Honda, como es tradicional. Tampoco en la “1° de Mayo” del Barrio Independencia, sino que ocurrió en la escuela Mitre. Es probable que el cambio se haya debido a las inclemencias del tiempo.

Lo cierto es que tras el encuentro, el intendente Leonardo Viotti dijo que era un “día para reflexionar, para pensar adonde estamos y para donde vamos. Si pensamos la historia de la ciudad, vamos a encontrar las respuestas. Valores como el esfuerzo y el trabajo forman parte del pasado. Los grandes desafíos de la actualidad tienen que ver con ello y en ver cómo nos adecuamos al futuro. Rafaela es una ciudad que la construyen los trabajadores todos los días y que logran que siga creciendo. Todas nuestras políticas, nuestras acciones, de manera mancomunada con el entramado institucional y empresarial y junto a cada trabajador rafaelino, están orientadas a seguir siendo una ciudad productiva, que crezca, y que sea una ciudad de oportunidades para todos aquellos que apuesten al esfuerzo, al trabajo, a la honestidad que son los valores fundamentales de Rafaela y la Región”.

“La historia nos marca que los argentinos vivimos en crisis. Y que ahora estamos atravesando una más de las tantas”, dijo Viotti. “Lo que espero es que el esfuerzo que se está realizando sirva para sentar las bases para salir adelante. Todos los días hay que trabajar más, el esfuerzo, la educación, son los valores que nos van a sacar adelante. En Rafaela hacemos esto”, dijo. La secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, lo sintetizó en una frase: “Tengamos fe que va a estar todo bien”.

A su turno, el secretario general de la CGT Rafaela, Roberto Oesquer, marcó sus diferencias respecto de la actualidad del sector laboral: “es un contexto difícil, complicado. Un país en donde en los últimos meses se ha retrocedido demasiado: se pierde poder adquisitivo, se pierden puestos de trabajo”.

Marcó sus diferencias con el discurso oficial: “hubo buenos augurios a nivel local y sorteó totalmente la política que lleva este gobierno. que nos va a traer serios perjuicios de aquí en adelante. No la van a pasar bien los trabajadores si tenemos a un gobierno que no le interesa la industria nacional, que es el corazón de la ciudad de Rafaela. Uno se sintió un poco raro, porque en un día del trabajador, que no tengamos la posibilidad de dirigirnos a la sociedad de Rafaela, uno entienden que no es lógico. Pero son decisiones que se toman y uno las tiene que aceptar”.