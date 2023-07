El “9″ y un empate de local con el puntero que sirvió

9 de Julio empató 0 a 0 con Gimnasia y Tiro de Salta en el Coloso de calle Ayacucho. La igualdad terminó siendo redituable: es que Crucero del Norte -próximo rival del León- también empató, y por lo tanto, se enfrentarán este miércoles con los rafaelinos un punto por arriba de los misioneros, quienes se encuentran en posición de descenso.

El partido no tuvo muchas situaciones de gol: hubo muchas situaciones en donde la emoción terminaba fomentando un riesgo que no era tal. El equipo de Forestello tuvo menos la pelota, pero la manejó mejor. El 9, en cambio, no lograba articular un buen juego que le permitiera tener llegadas clara, y patearle de frente a Abadía.

A los 20, Vera tuvo una gran oportunidad con un tiro libre que terminó en las manos del arquero visitante. Pero las mejores jugadas, incluso del partido, llegaron sobre el final: a los 39, un centro de Larrea que terminó en los pies de Ibañez. El chaqueño obligó al arquero salteño a esforzarse para mandarla al corner. Y a los 45, tiro libre de la derecha para la visita: centro de Carrasco, cabezazo de Abello que terminó afuera. Pero fue clarísima

Entre los salteños se destacó la labor de Cerica, Toloza y Rojas, que incomodaron permanentemente a la defensa juliense.

En el complemento, el León salió a ganar el partido. A los 2 minutos se dio la mejor jugada colectiva del 9, pero que terminó con un remate débil de López. Después, llegó la única situación de “mano a mano”: Cerica se las arregló para sacarse la marca de encima y Grinovero le achicó todo el arco, obligando al delantero a tirarla por arriba del travesaño.

La imagen final de los jugadores mostró a los salteños contentos y a los julienses cabizbajos. Es que una victoria le hubiera permitido garantizar llegar a Misiones con más margen. Ahora es solo un punto. Habrá que hacerlo valer.