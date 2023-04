Diputado europeo advierte: “vayan a Italia con trabajo desde acá, no crean todo lo que les dicen de Europa”

Franco Tirelli, diputado electo por Sudamérica en Italia, está en Rafaela hasta este miércoles, para llevar adelante una importante y apretada agenda en la ciudad y en la Región. Este martes, brindó una conferencia de prensa junto al presidente de la Sociedad Italiana de Rafaela Manlio Martinoli, respecto de su parecer sobre diferentes situaciones.

En diálogo con la prensa, comentó que es la primera salida que hizo habiendo sido ya electo, aunque no es la primera presencia en Rafaela. “Tengo que estar trabajando en Italia, pero también vuelvo a la Argentina porque tenemos una vida acá. Hay que recorrer toda la circunscripción”, dijo.

“En la Cámara de Diputados, la enorme mayoría de los temas que se tratan en el Parlamento, son propios de Italia. Nuestro partido se ocupa de todos los temas vinculados a los ciudadanos italianos que están en el exterior. En el Presupuesto, pedimos por la incorporación de 550 empleados más, porque hay una falta de mano de obra importante en los servicios consulares. Rosario es la que peor relación tiene: un empleado cada 16.000 ciudadanos”, contó.

Irse con trabajo

Tirelli remarcó que, como cada vez que Argentina entra en crisis, el trabajo en el consulado aumenta “un montón”. “Y los servicios consulares no están preparados para tanta demanda”, indicó.

“La gente necesita los pasaportes. Y cuando hay problemas, los quiere enseguida y no los hizo con tiempo. Ahora todos quieren la ciudadanía y el Consulado no puede dar respuesta”, agregó.

“Sé que mucha gente se está yendo. No crean todo lo que les dicen de Europa. Pasaron una pandemia y viven una guerra: la Economía no está bien. Lo que les aconsejo es que si se van para allá, vayan con algo preparado. La situación está bastante dura allá. Conozco muchos que se fueron y que se tuvieron que volver. Hay trabajo calificado, pero contratado desde acá. Si uno va a ver qué pasa, la mayoría se vuelve: no es tan simple como la están pintando”, remarcó.

La agenda de Tirelli en Rafaela

El objetivo de su estadía es comunicarse con las asociaciones italianas para articular vínculos con entidades culturales de Italia, analizar peticiones y factibilidad de realización de las mismas.

Asimismo, en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (Necochea 84), se reunió con comerciantes y empresarios para interiorizarse de la situación actual de vinculación con empresas italianas y las posibilidades de fortalecerlas o promover nuevas relaciones.

Este miércoles se contactará con rectores de las universidades de Rafaela para establecer contactos de intercambios y becas para estudiantes universitarios de nuestra ciudad y región

¿Quién es Franco Tirelli?

Franco Tirelli fue también Presidente del COMITE desde 2015 al 2022 y Presidente del Intercomites (2022). Recordemos que los COMITES son órganos representativos de la colectividad, elegidos directamente por los ciudadanos italianos que residen en el exterior y funcionan en cada Circunscripción Consular donde residen al menos 3.000 ciudadanos italianos.

Además fue nombrado Cavalieri de la República Italiana en el 2007, Presidente del Centro Lombardo de Rosario y Vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, entre otros.