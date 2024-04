Desde este lunes, está cortado el servicio de IAPOS en Rafaela

A partir del lunes 22 de abril, el servicio de Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) está restringido en Rafaela. Así quedó confirmado en la mañana de este sábado.

En las primeras horas del sábado, comenzó a divulgarse a través de mensajes de WhatsApp esta posibilidad. “Atención! Ésta comenzando en Rafaela el corte de Iapos, Sanatorio Nosti lo está notificando”, indicaba el texto. El mismo era correcto, pero incompleto: la decisión alcanza a todas las Clínicas y Sanatorios del Departamento Castellanos. Es decir, también se suman la Clínica Parra y el Sanatorio Moreno.

Aquí vale la aclaración: la situación alcanza, en principio, solo a los nosocomios rafaelinos. Aunque, tampoco puede descartarse que la situación escale y llega al resto del departamento Castellanos.

El conflicto comienza hace algunas semanas, cuando los anestesiólogos decidieron reclamar por un aumento en sus aranceles. Y fueron directamente a negociar con la cúpula de IAPOS. Las charlas fueron positivas y lograron un incremento.

Las Clínicas y Sanatorios reciben por intervención una cápita, es decir, un monto fijo. De ese monto fijo deberían descontar un mayor dinero para los anestesiólogos. Dicho de otra forma, para la Clínica y Sanatorios junto con el resto de los profesionales y servicios, le quedaría menos dinero. De ahí el motivo del corte a partir de este lunes.

La situación del mal servicio de IAPOS en Rafaela no es nueva. Hay muy pocos prestadores y quienes forman parte de la cartilla, brindan turnos a muy largo plazo. Claro que todo se soluciona si uno abona un “copago” (nadie quiere llamarlo por su nombre: plus). Allí sí se encuentra la posibilidad de conseguir que lo vea un profesional casi de manera inmediata.

Esto hace que muchos afiliados a IAPOS vayan a otras ciudades, como Santa Fe o Rosario. Allí, a diferencia de lo que ocurre aquí, todo es mucho más barato y los turnos se consiguen. ¿Por qué la diferencia? Nadie lo sabe explicar con claridad, pero aquí hay una explicación: mientras que en Rafaela y la región se manejan con cápita (un monto fijo por paciente por prestación) mientras que en La Capital y en Rosario es por volumen. Es decir, más pacientes, más dinero. Pero, también, comenzaron a quejarse por la falta de aumentos y a amenazar con cortes en el servicio de IAPOS.

Olivares y el doble estandar del sector privado

El mismo sábado, el Ministro de Economía, Pablo Olivares, dio declaraciones en donde apuntó al sector privado de la salud. “No es casual este planteo al IAPOS en medio de las discusiones sobre la medicina prepaga que se han dado a nivel nacional, que claramente excede a la obra social provincial”, advirtió el funcionario provincial.

“En estos tres meses, el IAPOS viene atravesando, como todas las organizaciones que tienen que ver con la salud, costos prestacionales que acusan el impacto de incrementos muy importantes. Esto tiene que ver con medicamentos y prestaciones específicas del ámbito de la salud”, explicó.

Por otro lado, el ministro destacó que “estamos hablando de organizaciones (por las clínicas y sanatorios) que son prestadores de una obra social pero, al mismo tiempo, tienen medicina prepaga. Lo que no queremos es que traten de trasladar al IAPOS lo que no han podido trasladar a los beneficiarios de medicina prepaga. Queremos diferenciar este tema y que los afiliados del IAPOS no tengan que ser quienes tengan que pagar los costos que no se pueden trasladar a otro sistema”.

Olivares hizo una observación particular, que incluso se manifestó en la discusión paritaria: “Los dirigentes nos plantean que el IAPOS abona lo correspondiente a muchos de esos prestadores, pero los trabajadores de la salud lo terminan cobrando dos o tres meses después. E inclusive en algunos casos cobran menos”. “Entonces esto no es solo la negociación de los incrementos de los aranceles, el costo de los honorarios, de los servicios, sino también queremos que los prestadores con sus trabajadores no tengan un comportamiento que muestre una suerte de doble estándar”, por las demoras detectadas.

Por último, Olivares se refirió al nivel de prestaciones de la obra social y sostuvo que “tienen que sostenerse porque son sus afiliados los que lo demandan. Ha habido un salto en las condiciones macroeconómicas del país, que han tenido una evolución que no tiene que ver con el resto de los precios de la economía ni con los salarios. Hasta tanto eso se acomode con los salarios, que son la base de los ingresos del IAPOS , vamos a capear el día a día”.