Cortes de tránsito por la fiesta de La Tamberita, Plaza Feria y Desde el Origen

Desde el sábado 2 de septiembre, desde las 10 a.m. y hasta la finalización del evento, el tránsito de vehículos será interrumpido y desviado en Lavalle y San Martín (los vehículos no podrán circular por calle San Martín); San Martín y Lavalle (los vehículos no podrán circular por San Martín); Bv. Santa Fe y 9 de Julio (los vehículos no podrán circular hacia Lavalle, ni por la parte interna de la Plaza); Bv. Roca y parte interna Plaza 25 de Mayo (los vehículos no podrán circular por la parte interna de la Plaza); y Belgrano y Bv. Hipólito Yrigoyen (los vehículos no podrán circular por la parte interna de la Plaza).

Además, cabe destacar que no se podrá estacionar en las dársenas internas de la Plaza 25 de Mayo ni en los cordones de la Plaza 25 de Mayo de las calles 25 de Mayo, Moreno, San Martín, Lavalle, 9 de Julio y Belgrano.

Las intervenciones en los sectores antes mencionados de la vía pública están a cargo del personal de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Participación, bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela.

La Tamberita, Plaza Feria y Desde el Origen

La Municipalidad de Rafaela invita el sábado 2 y domingo 3 de septiembre, a partir de las 14:00, al 10° aniversario de Plaza Feria, Desde el Origen y la 18va edición de la Fiesta Provincial de “La Tamberita”, con entrada libre y gratuita.

La propuesta incluirá los stands de los artesanos y artesanas de Plaza Feria; una carpa del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe con productos de nuestra tierra; food trucks y puestos de comida a cargo de algunas de las colectividades de Rafaela y otras entidades, y una nutrida grilla de artistas de música y danza.

En caso de mal clima, los espectáculos artísticos se llevarán a cabo en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano (con entrada libre y gratuita e ingreso por orden de llegada), en tanto la Feria se reprogramará.

Para la Feria “Desde el Origen”, estarán presentes de manera alternada durante sábado y domingo: Campo Consciencia (verduras, huevos de campo, miel y aceite); Vivero Vida (cactus, suculentas y plantas de interior); Kamari (cosmética natural); SISU Huerta Agroecológica (verduras orgánicas y aromáticas); Calma Pasionaria (semillas y plantas ornamentales); Artemisa (jugos exprimidos, licuados y budines integrales); Qhalikay (tisanas y hierbas); Cecilia González (budines de masa madre y barritas de avena); Santa Pacha (tinturas madres, plantas medicinales y cosmética natural); Amaicha (verduras orgánicas) y Mima-te (hierbas naturales, blends de té, infusores de tela).

Se recomienda llevar bolsas de tela. En caso de mal clima se suspende.

La Tamberita

Cabe destacar que el regreso de la Fiesta Provincial de la Tamberita se da tras 11 años de espera luego de la 17ma edición, y contará con la siguiente grilla de espectáculos:

Sábado 2: Topa, Leandro “Lele” Lovato, Julián Ratti, Miguel Figueroa y Amanecer Campero, Efrain Colombo, Rodrigo González, Los Ranser (Tributo al Rock 60-70), Las Dos María, Patricia Ratti, DJ Mati Fábrica, Ballet “El Embrujo Danza Monte” y Grupo de baile “Amuyen”.

La jornada del día sábado, el canal de Santa Fe estará transmitiendo en vivo el evento para toda la provincia, y a través de YouTube para toda la comunidad global de internet.