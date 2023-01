¿Cómo prevenir incendios rurales o forestales en Rafaela?

La Municipalidad de Rafaela a través de Protección Civil, brinda a la ciudadanía una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar la generación de incendios en zonas periurbanas a raíz de la sequía y las altas temperaturas que afectan a la zona del litoral.

Con pequeñas acciones se puede cuidar el ambiente en esta etapa del año, por ejemplo, apagando con agua las colillas de cigarrillos.

Otra forma de impedir que se produzcan estas situaciones es evitando realizar fogatas en lugares no habilitados, no quemar residuos, no arrojar envases o trozos de vidrio en pastizales ya que pueden iniciar incendios por el efecto lupa.

Si se circula en zona de pastizales, no se debe detener el vehículo sobre pastos bajos porque el calor emanado podría ser el inicio de un incendio. Es importante mantener limpias de vegetación y de material combustible los alambrados e instalaciones.

Además, no se deben dejar materiales inflamables como leña, papel, pintura y combustibles expuestos a altas temperaturas, mantener los accesos despejados y tanques australianos llenos de agua.

Se solicita seguir las indicaciones de los organismos oficiales y ante una emergencia, contactarse de inmediato con el 911, el 105 GUR, 100 Bomberos o a Ojos en Alerta.