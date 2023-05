Ceferino Mondino le dará interna en Unidos para Cambiar Santa Fe: será precandidato a intendente

El concejal del PRO, Ceferino Mondino, será precandidato a intendente de Rafaela en las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo 16 de julio de Santa Fe.

El rumor llegó luego de la inauguración de la Casa Departamental del PRO, el viernes pasado. En esa oportunidad, estuvo el excanciller Jorge Faurie.

En diálogo con FM Galena, Mondino ratificó que será precandidato a intendente por el sector de Maximiliano Pullaro, quien ya confirmó que llevará a Gisela Scaglia como precandidata a vicegobernadora. “Maxi tuvo un gesto muy importante conmigo. Me solicitó una reunión, la hicimos en Santa Fe y él me expresaba la necesidad y las convicciones que uno tenía. Nunca me había pasado que un precandidato a gobernador me hablara directamente”, dijo.

“La casa es un símbolo político, de la buena política. Hay que cambiar que la gente piense que la política es mala. Mi hijo me dice que no diga que soy político”, dijo y agregó: “en Rafaela, de no cambiar el sector de Viotti y sin que haya algún nivel de apertura, vamos a presentar lista de candidatos tanto a concejales como de intendentes, dentro de la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Durante la charla confirmó que él sería el precandidato a intendente,y como candidatos a concejal aparecen Alejandro Saione y Alejandra Barbieri, prosecretaria del Concejo.