Causa Pilar: este miércoles se conoce el fallo

Este miércoles, a las 11.30, en los tribunales de Rafaela, se conocerá el fallo en la denominada “Causa Pilar”, que investiga una violación en grupo por parte de 10 jóvenes, en aquella localidad del Departamento Las Colonias. El tribunal pluripersonal está integrado por Cristina Fortunato (presidenta), Juan Gabriel Peralta y José Luis Estévez.

Este lunes se realizaron (con una semana de demora, a pedido de la defensa) los alegatos finales. Allí, la fiscal de la causa, Shirli Tomasso, defendió la investigación y dejó en claro que no quedan dudas de que el hecho no solamente ocurrió, sino que fue sin el consentimiento de la víctima -que en aquella época era menor -tenía 16 años- y estaba en estado de vulnerabilidad, dado que había ingerido alcohol y consumido drogas. Asimismo, los acusados estaban en pleno conocimiento de sus actos, los cuales habían sido organizados. Tampoco mostraron arrepentimiento con el paso del tiempo. Incluso, algunos tenían antecedentes por hechos de similares características.

Tomasso pidió 18 años para los acusados por el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido por dos o más personas y agravado por la participación de un menor de edad. Y a uno de ellos, 20 años de prisión por abuso sexual simple -tenía un antecedente-.

La fiscal recordó que “el ilícito fue cometido entre las 23:00 del viernes 11 de mayo de 2018 y las 7:00 de la mañana del día siguiente en una vivienda de Pilar, donde 12 personas abusaron sexualmente de la víctima”. Al respecto, aclaró que “10 de los atacantes son los acusados, otro era menor de edad al momento de cometer el delito y el restante vive en el extranjero y hay un pedido de extradición en curso”.

“La víctima –que al momento del hecho era menor de edad– había tomado bebidas alcohólicas y consumido marihuana, lo cual la puso en una situación de vulnerabilidad que fue aprovechada por los agresores sexuales”, relató la fiscal. Asimismo, explicitó que “era evidente que no podía oponer resistencia al abuso ni pedir ayuda a nadie”.

“Aunque no lograba dirigir libremente sus actos, la menor estuvo consciente durante el hecho ilícito y fue capaz de relatar en cámara Gesell sus padecimientos”, aseguró Tomasso. “El testimonio que brindó es contundente y demuestra que el accionar delictivo sucedió en un claro contexto de violencia de género”, remarcó la fiscal.

La defensa no se quedó atrás y fueron por la credibilidad del testimonio de la víctima, acusándola de tener “memoria selectiva”. Aseguraron que el no recordar detalles claves como quién fue el que empezó a seducirla o cómo salió de la habitación pone en duda la veracidad de sus dichos. También, el que la denuncia se haya hecho dos meses después también fue cuestionado. Asimismo, reclamaron por la participación de otros profesionales médicos (forenses, neurólogos) que pudieran darle certeza a su visión de los hechos: que todo fue consensuado. Incluso, que fue su responsabilidad, dado que nadie la obligó a ingerir alcohol. Además, marcaron que otras dos chicas tomaron del mismo vaso y no tuvieron somnolencia.

Conferencia de prensa

Finalmente, este miércoles a las 12:30 se llevará a cabo una conferencia de prensa en sede de la Fiscalía Regional, Necochea Nº 443 de Rafaela, con la participación de la fiscal Shirli Tomasso y del Fiscal Regional Carlos Vottero para responder a las preguntas de la prensa.