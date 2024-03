Capacitación en temas ambientales a funcionarios y trabajadores municipales

Los numerosos desafíos ambientales de nuestro tiempo demandan el compromiso de todos los sectores sociales y, principalmente, de quienes planifican e implementan políticas públicas. La formación ambiental, como proceso de construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibilitan la toma de decisiones, resulta una herramienta fundamental.

En este contexto, en noviembre el municipio firmó un convenio de trabajo conjunto entre el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) y la Fundación del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SEOM), para la implementación de la Ley Yolanda, que determina la formación integral en ambiente a quienes trabajan en el ámbito público.

Sobre este avance, el director del IDSR, Enrique Soffietti, destacó: “Nos encontramos para determinar la fecha de inicio de la capacitación y conversar detalles del proceso. El objetivo principal de la Ley es que quienes desempeñamos funciones en el ámbito público, comprendamos que los temas ambientales deben estar presentes en la planificación y la implementación de las políticas públicas”.

“El ambiente es un tema transversal, ya no puede no ser considerado y si bien en nuestra ciudad es un tema que venimos trabajando desde hace tiempo, es necesario capacitar a todos los que ejercemos funciones en el ámbito público para que estemos actualizados y no dejemos de tenerlo presente”, analizó el funcionario.

Además, reflexionó: “La articulación entre organismos para poder materializar las capacitaciones, es un aspecto muy importante para considerar porque facilita que este tipo de iniciativas puedan concretarse”.

En representación de la Fundación SEOM, Belén Di Donato manifestó que “desde el sindicato sostenemos que los trabajadores y trabajadores son el pilar fundamental que sostiene la ejecución de las políticas públicas. La Fundación es el ámbito que nos brinda las herramientas para coordinar con instituciones como el IDSR, aunando esfuerzos y recursos para poner en valor el acceso a la capacitación y la educación integral en políticas ambientales”.

Durante el encuentro También estuvieron presentes integrantes del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDEL) y de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), que participarán activamente en el desarrollo de las capacitaciones.

Detalles

Las capacitaciones estarán dirigidas a dirigentes sindicales, funcionarios/as y trabajadores/as municipales. El plan de trabajo busca garantizar la formación integral con perspectiva en desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático, para que en sus funciones tengan presente el cuidado del ambiente y realicen sus tareas generando el menor impacto ambiental posible.

Las formaciones se realizarán de manera progresiva en grupos de trabajo a partir del mes de mayo, de manera virtual y presencial según corresponda, en el SUM del SEOM. La modalidad será teórica- práctica y contará con instancias de evaluación una vez finalizado el curso.

En una primera etapa alcanzará a más de 200 personas entre dirigentes sindicales, funcionarios municipales, mandos medios e integrantes del Concejo Municipal de Rafaela. En una segunda y tercera etapa al personal municipal, reuniendo aproximadamente a unas 1.100 personas.

Los contenidos están diagramados a partir de los lineamientos de la Ley Nº 27.592 en la cual se proponen seis temáticas comunes: cambio climático, saber ambiental, desarrollo sostenible, economía circular, protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, eficiencia energética y energías renovables. Asimismo, se tendrán en cuenta temáticas vinculadas con las necesidades locales para dar una bajada al territorio según la realidad de nuestra ciudad.

Ley Yolanda

Fue sancionada el 17 de noviembre de 2020 y el nombre es un homenaje a Yolanda Ortiz quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1973.

Más información sobre la Ley Nacional: www.argentina.gob.ar/ambiente/ley-yolanda